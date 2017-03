Scarlett tudi uradno noče biti več gospa Dauriac. Na obzorju umazana ločitvena bitka?

Dauriac se želi preseliti v Francijo in s seboj vzeti tudi hčerko

8. marec 2017 ob 10:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Odvetnica igralke Scarlett Johansson je svojemu kolegu, ki zastopa francoskega novinarja Romaina Dauriaca, izročila zahtevek za končanje dveletnega zakona njunih klientov.

Že konec januarja smo poročali, da so se ameriški tabloidi razpisali o tem, da je njune ljubezni konec že od poletja, saj se na igralkini roki niti v javnosti ni več bleščal poročni prstan.

Par je nato le nekaj ur po tem, ko je odjeknila novica o njunem razhodu, sicer skupaj poziral na neki newyorški razstavi, a to naj bi po trditvah virov potrdilo le to, da ostajata dobra prijatelja in da bosta skupaj vzgajala triletno hčerko Rose Dorothy.

Hčerka kot jabolko spora

Pred dobrim tednom sta skupaj zakorakala tudi po rdeči preprogi oskarjev, a morda vendarle ne bo šlo vse tako gladko.

Johanssonova je skupaj z ločitvenim namreč vložila tudi zahtevek za polno skrbništvo nad hčerko, kar pa Dauriac namerava ostro izpodbijati. Še več - želi se preseliti v Francijo, in to skupaj z Rose Dorothy.

(Preveč) uspešna za polno skrbništvo?

Na sodišču pa očitno namerava uporabiti argument, da je Scarlett zaradi svoje uspešne hollywoodske kariere veliko zdoma in bi sam zato lahko hčerki nudil toplejše ognjišče. "To bo še zanimiva sodna bitka," napoveduje njegov odvetnik Harold Mayerson.



31-letna igralka je lani sicer uradno postala ženska, ki je v filmski industriji do zdaj zaslužila največ. Postala je 10. najbogatejša igralka, pred njo pa so na seznamu le njeni moški kolegi Harrison Ford, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Tom Hanks, Robert Downey Jr., Eddie Murphy, Tom Cruise, Michael Caine in Johnny Depp.

Sreča je trajala dve nekaj let

Johanssonova in Dauriac sta se romantično zapletla oktobra 2012, v zakonski jarem pa sta skočila dve leti pozneje. Pred Francozom je bila Scarlett tri leta poročena z Ryanom Reynoldsom, ki je zdaj poročen z Blake Lively.

Za Ryanom je imela Scarlett še ljubezensko razmerje s poslovnežem Natom Naylorjem, menda pa naj bi se nekaj časa videvala tudi s precej starejšim igralskim kolegom Seanom Pennom.

T. H.