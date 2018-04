Schwarzenegger po operaciji srca že zapustil bolnišnico

Hitro okrevanje mu je zaželel tudi Sebastian Kurz

7. april 2018 ob 10:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Arnold Schwarzenegger, ki je prejšnji teden prestal operacijo na odprtem srcu, je po uspešnem posegu že zapustil bolnišnico.

Schwarzeneggerjev predstavnik za stike z javnostjo Daniel Ketchell je sporočil, da je filmski zvezdnik in nekdanji guverner Kalifornije že doma in da se počuti izredno dobro.

Po operaciji, v kateri so mu zamenjali umetno srčno zaklopko, je zvezdnik na družbenem omrežju Instagram v slogu Terminatorja zapisal: "Res je: I'm back (Vrnil sem se)!" Ob tem je dodal, da je izredno vesel, da se je operacija iztekla srečno: "Zbudil sem se, in to je nekaj, za kar sem lahko hvaležen. Hvala zdravnikom in medicinskim sestram."

Slavnemu igralcu, politiku in bodibilderju so zaklopko zamenjali že leta 1997. Operacija takrat ni bila nujna, vendar jo je želel Schwarzenegger opraviti, dokler je bil še mlad, saj je šlo za prirojeno zdravstveno težavo.

Na avstrijskem Štajerskem rojenemu igralcu je hitro okrevanje zaželel tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz. Schwarzeneggerja je označil za prijatelja in dejal, da se že veseli snidenja z njim. Predvidoma se bosta srečala maja na Dunaju.

M. Z.