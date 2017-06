Schwarzenegger zbodel Trumpa: Samo jaz lahko potujem skozi čas

Slavni proti odstopu od pariškega podnebnega sporazuma

3. junij 2017 ob 18:35

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

"En človek ne more uničiti našega napredka. En človek ne more ustaviti naše revolucije čiste energije. En človek ne more iti nazaj v preteklost. To lahko storim samo jaz."

Ameriški filmski igralec in politik Arnold Schwarzenegger je ogorčen zaradi odločitve predsednika Donalda Trumpa, da ZDA odstopijo od pariškega podnebnega sporazuma.

"Kot javni uslužbenec, še posebej pa predsednik države, je vaša prva in najpomembnejša dolžnost zaščiti ljudi. Spominjamo se velikih voditeljev. Voditeljev, ki se ne vračajo v preteklost, ampak voditeljev, ki gledajo v prihodnost. Predsednik, prosim, izberite prihodnost," je v odzivu, ki ga je objavil na spletu, povedal Schwarzenegger, najbolj znan po svoji vlogi v znanstveno-fantastičnih filmih Terminator, v katerih je imel sposobnost potovanja skozi čas.

Schwarzenegger, sicer republikanec, nekdanji guverner Kalifornije in do nedavnega še Trumpov sodelavec oziroma uslužbenec (nepremičninskega mogotca je nasledil v vlogi voditelja resničnostnega šova Vajenec, katerega izvršni producent je še naprej Trump, a je bila gledanost slaba, zato se je Trump iz Schwarzija ponorčeval, ta pa mu je vrnil z besedami: "Donald, imam super idejo, zakaj ne zamenjava služb? Tu prevzemi televizijo, ko si tak strokovnjak za gledanost, jaz pa bom prevzel tvoje delo in ljudje bodo spet lahko mirno spali."), je le eden v vrsti zvezdnikov, ki so se javno izpostavili proti takšni odločitvi novega predsednika.

Moore: "Zločin zoper človeštvo"

"Kakovost življenja na našem planetu je ogrožena zaradi lahkomiselne odločitve predsednika Trumpa za umik ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma. Prihodnost tega planeta je zdaj bolj kot kdajkoli ogrožena," je ocenil igralec Leonardo di Caprio.

"Zapomnite si, da bodo vaši otroci, njihovi otroci, prav vsi otroci prisiljeni živeti z rezultati vaše odločitve," je tvitnila glasbenica Katy Perry.

Igralec Ben Stiller je najnovejšo potezo Trumpa označil za "velik korak nazaj", medtem ko bi ZDA "morale voditi svet" v boju proti podnebnim spremembam.

"Trump je pravkar storil zločin zoper človeštvo," je bil še bolj oster režiser in glasen Trumpov nasprotnik Michael Moore.

A. K.