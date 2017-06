Po odstopu od pariškega sporazuma se je na Trumpa usul plaz kritik

Evropski voditelji: Novih pogajanj ne bo

2. junij 2017 ob 07:47

Washington/Pariz/Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ZDA odstopajo od pariškega podnebnega sporazuma, je naletela na ostre kritike tako v ZDA kot po svetu. "Žalosten dan za mednarodno skupnost," je napisal evropski komisar za okolje.

Razočaranje nad Trumpovo odločitvijo so izrazili številni evropski in svetovni voditelji, zelo razočaran je tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je preko svojega tiskovnega predstavnika Stephana Dujarrica sporočil, da je ameriško vodstvo pri okoljskih vprašanjih ključnega pomena.

Iz Bruslja so sporočili, da so razočarani nad Trumpovo odločitvijo, hkrati pa so obljubili, da se bo svet v boju proti podnebnim spremembam lahko zanesel na EU. Trump je po oznanitvi svoje odločitve po telefonu govoril z več evropskimi in drugimi voditelji, ki so pričakovano izrazili obžalovanje.

Trojica: novih pogajanj ne bo

Voditelji Francije, Nemčije in Italije so v skupni izjavi tudi zavrnili možnost vnovičnih pogajanj o sporazumu, o katerih je govoril Trump. "Odločitev ZDA sprejemamo z obžalovanjem," so zapisali. "Trdno pa smo prepričani, da se o sporazumu ni mogoče na novo pogajati," so poudarili Emmanuel Macron, Angela Merkel in Paolo Gentiloni.

Nemška kanclerka je pred tiskovnega predstavnika napovedala, da "bo vse sile še naprej namenila za globalno podnebno politiko, ki čuva našo Zemljo." Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je Trumpovo odločitev označil za "resnično napačno", pristojni evropski komisar Miguel Arias Canete pa, da gre "za žalosten dan za mednarodno skupnost".

Macron razočarane Američane vabi v Francijo

"Danes je predsednik Trump oznanil svojo odločitev, da se ZDA umikajo od pariškega podnebnega sporazuma. To odločitev spoštujem, toda mislim, da gre za napako, tako za ZDA kot za naš planet. To sem povedal tudi Trumpu, s katerim sem govoril pred nekaj minitami," je kmalu po Trumpovi odločitvi sporočil francoski predsednik Macron, ki je ob tem razočarane Američane povabil v Francijo. "Vsem, ki ste razočarani zaradi odločitve, želim sporočiti, da ste dobrodošli v Franciji. Pridite k nam, da bomo skupaj delali na konkretnih rešitvah za rešitev naše klime in za naše okolje." Ob tem je dodal, da Francija tako kot številne druge države ostaja zavezana sporazumu.

"Nobenih korakov nazaj ne bo v boju proti podnebnim spremembam," pa je tvitnil italijanski premier Paolo Gentiloni, kanadski premier Justin Trudeau je izrazil "globoko razočaarnaje" nad Trumpovo odločitvijo, angleška premierka Theresa May pa je Trumpu v telefonskem pogovoru dejala, da "sporazum varuje blaginjo in varnosti prihodnjih generacij." Trumpovo potezo so obsodili tudi voditelji Švedske, Finske, Danske, Norveške in Islandije, poroča BBC.

Doma so Trumpa podprli le njegovi privrženci in republikanci

Trumpovo odločitev so doma podprli le njegovi privrženci in republikanski politiki. Demokrati, znanstveniki in podjetniki so se odzvali kritično. Po besedah vodje senatne večine Mitcha McConnella je Trump postavil delovna mesta in družine pred levičarsko ideologijo in si zasluži pohvalo, predsednik predstavniškega doma kongresa, prav tako republikanec, Paul Ryan je menil, da je bil sporazum slab za Ameriko in je umik pozdravil.

Trumpova nasprotnica na predsedniških volitvah Hillary Trump je odločitev, podobno kot nekdanji predsednik Barack Obama, označila za zgodovinsko napako. "Svet gre skupaj naprej v boju proti podnebnim spremembam, Trumpa pa pušča Američane zadaj," je tvitnila. Pričakovano sta bila do Trumpove odločitve kritična tudi nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden, ki meni, da je Trump ogrozil varnost ZDA, in nekdanji državni sekretar John Kerry, ki ocenjuje, da takšnega odstopa od ameriškega vodstva še ni bilo, Trumpova odločitev pa po njegovem Ameriko postavlja na zadnje mesto. Vodja senatnih demokratov Chuck Schumer je bil še ostrejši, odločitev je opredelil kot uničujočo napako zgodovinskih razsežnosti in eno najslabših političnih potez 21. stoletja. Demokratski guverner Kalifornije Jerry Brown je zvezne države in lokalne vlade pozval, naj pripravijo svoj lastni okoljski dogovor.

Kot smo že poročali, je po Trumpovi napovedi o umiku iz več svetovalnih odborov odstopil prvi mož podjetja Tesla Elon Musk, enako je storil tudi izvršni direktor Disneyja Robert Iger.

Trump: Sporazum bi osiromašil ZDA

Kot je v nagovoru ob oznanitvi umika od sporazuma dejal Trump, bi imela vpeljava sporazuma za Američane velike finančne posledice, in sicer milijardne izgube v BDP-ju, ostali pa bi tudi brez 6,5 milijona delovnih mest. "Ne želimo, da se nam drugi voditelji in države še naprej posmehujejo, in ne bodo se," je bil neposreden Trump.

Z odstopom od sporazuma so se ZDA pridružile Siriji in Nikaragvi, ki leta 2015 edini nista podpisali pariškega sporazuma.

K. T.