Selena z Justinom neverjetno srečna in noro zaljubljena

Justin se trudi, da bi ga sprejela tudi njena družina

26. november 2017 ob 14:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Sta Selena Gomez in Justin Bieber nova Beyonce in Jay-Z?" se sprašujejo tuji mediji in poročajo, da naj bi bila Selena neverjetno srečna in noro zaljubljena.

"Čeprav so njeni najbližji še vedno v strahu, da bo imela znova zlomljeno srce, pa je težko ostati ravnodušen in se ne veseliti z njo," pojasnjuje eden izmed virov. "Močno se je trudila, da bi Justina pozabila, in nekaj časa smo imeli celo občutek, da ji je uspelo. A zdaj, ko je spet z njim, se zdi, da se ji je odvalil kamen od srca. Res je zelo sproščena in vesela."

Za razmerje pa se močno trudi tudi on, ki naj bi veliko časa vlagal v to, da bi postal boljši človek. "Spreminja svoje navade, da bi bila ona srečna, zaradi česar sta posledično srečna oba." Po poročanju Hollywood Life naj bi celo razmišljal o tem, da bi se v prihodnosti ustalila, a to bosta lahko storila, ko ga sprejme njena družina. "Velik del njene družine mu ni naklonjen, saj jih je strah, da se bo razmerje tudi tokrat končalo tako kot prvič - s Seleninim zlomljenim srcem."

Iz tega razloga se Bieber ni udeležil družinskega praznovanja zahvalnega dne. "Nikogar ni želel vznemiriti," dodajajo viri. "S Seleno lahko preživi občutno več časa kot njena družina, ravno tako pa ni želel biti razlog, da bi imel kdo izmed družinskih članov uničene praznike. Poskuša se osredotočiti na majhne korake."

25-letna pevka se je sicer konec oktobra po desetih mesecih zveze razšla s kanadskim glasbenikom The Weekndom, kmalu po tem pa je uteho poiskala pri Bieberju.

P. B.