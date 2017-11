Sesutje Hiše iz kart: Netflix pretrgal vse vezi s Spaceyjem

Harveyja Weinsteina preiskuje policija

4. november 2017 ob 09:40

Tudi napoved, da bo Kevin Spacey zaradi obtožb spolnega nadlegovanja poiskal pomoč strokovnjaka, ni pomagala - po nekaj dneh posvetovanj so pri Netflixu sklenili, da razdrejo vse poslovne stike z dvakratnim oskarjevcem. S tem je najverjetneje neceremonialni konec doživela tudi serija Hiša iz kart.

Pri Netflixu so sprva sporočili zgolj, da začasno prekinjajo produkcijo šeste, zadnje sezone Hiše iz kart, zdaj, ko je na dan prišlo še več obtožb na račun "plenilskega" Spaceyja, so popolnoma jasni.

"Netflix ne bo več sodeloval pri nadaljnji produkciji Hiše iz kart, ki bi vključevala Kevina Spaceyja," so sporočili iz družbe in dodali, da bodo zdaj preučili naslednje korake glede serije, ki jim je prinesla dva zlata globusa in štiri emmyje. Ena od možnosti je, da bodo šesto sezono, ki je bila že prej napovedana kot zadnja, vseeno posneli, a brez makiavelističnega predsednika Franka Underwooda, ki ga je tako prepričljivo upodabljal Spacey (beri: da bi lik Underwooda ubili).

So se pa pri Netflixu že zagotovo odločili, da pokopljejo že posneti film o pisatelju Goru Vidalu, ki je bil v postprodukciji, v njem pa je glavno vlogo odigral Spacey, ki je film tudi produciral. Spacey se je sicer kot izvršni producent podpisoval tudi pod Hišo iz kart.

V zadregi so tudi ustvarjalci težko pričakovanega filma All the Money in the World, v katerem Spacey igra milijarderja J. Paula Gettyja in ki v kinematografe prihaja decembra. Film režiserja Ridleyja Scotta so številni uvrščali med zgodnje kandidate za oskarje (tudi za Spaceyja), a izkušnje govorijo, da bo afera filmu naredila nepopravljivo škodo.

Nove obtožbe

V petek, tik pred Netflixovim sporočilom za javnost, so se javili še trije moški, ki so 58-letnega igralca obtožili neprimernega vedenja. Eden izmed njih je za BuzzFeed povedal, da ga je Spacey kot 16-letnika povabil na ogled gejevskih pornofilmov in mu stregel koktajle.

Za Spaceyja je tako zdaj že skoraj gotovo, da je njegova kariera končana - čeprav ima Hollywood navado občasno, po tem, ko preteče nekaj časa, svojim zvezdnikom odpuščati določene pregrehe (Gibsonove protijudovske tirade, Baldwinove kolerične izpade, obtožba posilstva na račun Woodyja Allena ...), pa se zdi, da je afera Harvey Weinstein poskrbela za čistko v Hollywoodu.

Padec s prestola

Spaceyjev padec s prestola se je začel prejšnji teden, ko je igralec Anthony Rapp razkril, da ga je opiti Spacey leta 1986 na zabavi agresivno spolno nadlegoval. Po njegovih besedah ga je Spacey zgrabil, vrgel na posteljo in se ulegel nanj. Rappu je bilo takrat komaj 14 let. Spacey se je odzval z javnim opravičilom, čeprav je dejal, da se dogodka ne spominja. Ob tem je razkril, da je istospolno usmerjen, s tem pa si nakopal še gnev LGBT-skupnosti, ki je igralca okrivila utrjevanja stereotipov s povezovanjem pedofilije s homoseksualnostjo.

Po tem se je usul plaz obtožb na račun Spaceyja - od režiserja Tonyja Montane, ki se spominja, kako ga je Spacey v baru v Los Angelesu zagrabil za mednožje, do uslužbencev londonskega gledališča Old Vic, kjer je Spacey delal kot umetniški vodja - in pri tem "prežal na mlade igralce". Neki moški ga je obtožil, da ga je igralec zapeljal pri 12 letih in ga pri 14 letih skušal posiliti, spet drugi pa, da ga je povabil k sebi domov gledat gejevske pornofilme. Oglasilo se je tudi osem članov ekipe Hiše iz kart, ki so dejali, da se je igralec na snemanju vedel "predatorsko", da je redno spolno nadlegoval fante in da je ustvarjal "toksično" delovno okolje.

Weinstein na zatožno klop?

Medtem pa se še kar pojavljajo nove obtožbe tudi na račun moža, ki je s svojim dolgoletnim obnašanjem ptice roparice sprožil poplavni val, ki zdaj pod seboj ruši največja imena v Hollywoodu - Harvey Weinstein. 65-letnega nekoč vsemogočnega producenta je zdaj spolnega nadlegovanja, spolnih napadov in posilstev obtožilo že več kot 60 žensk, med njimi tudi take zvezdnice, kot so Gwyneth Paltrow, Daryl Hannah, Lupita Nyong'o in Angelina Jolie.

Weinsteina so odpustili iz lastne produkcijske hiše, ga izključili iz Bafte in ameriške filmske akademije, ki podeljuje oskarje, zapustila pa ga je tudi žena, modna oblikovalka Georgina Chapman. A kot kaže, bi lahko Weinstein zaradi svojih dejanj tudi sedel na zatožno klop.

Newyorška policija namreč preiskuje navedbe igralke Paz de la Huerta, ki trdi, da jo je Weinstein leta 2010 dvakrat posilil. Kariera danes 33-letne igralke je bila takrat s filmom Enter the Void in HBO-jevo serijo Boardwalk Empire ravno v vzponu - do srečanja s Harveyjem. Ta se ji je najprej vsilil v njenem stanovanju, potem ko ji je ponudil prevoz domov iz kluba, nato pa jo pričakal na hodniku še dva meseca pozneje. Po tistem je de la Huertova zapadla v samodestruktivno spiralo, njena kariera pa je malodane zamrla.

Policija pravi, da imajo z igralkino izpovedjo in ljudmi, ki so te izpovedi potrdili, zelo močan primer proti Weinsteinu, zato zdaj že pošiljajo pozive za pričanja in zbirajo dokaze, da vložijo nalog za aretacijo. Najmanj 13 žensk je zdaj Weinsteina uradno ovadilo spolnega napada, posilstva pa sta ga med drugim obtožili tudi Asia Argento in Rose McGowan.

