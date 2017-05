Tiger Woods aretiran za volanom

Aprila prestal že četrto operacijo hrbta

29. maj 2017 ob 18:22

zadnji poseg: 29. maj 2017 ob 18:27

Miami - MMC RTV SLO/Reuters

Za enim izmed najboljših golfistov vseh časov je burna noč. Ob treh zjutraj so ga namreč policisti ujeli med vožnjo pod vplivom opojnih substanc in ga aretirali.

Policijska patrulja ga je prijela blizu njegovega doma na Jupiter Islandu na jugu Floride, izpustili pa so ga nekaj ur pozneje - sicer brez varščine, vendar z obvezo, da bo stopil še pred sodnika za prekrške, poroča Reuters.

Obtožen bo zaradi vožnje pod vplivom - ni pa še jasno, ali je vozil pod vplivom alkohola ali mamil oziroma psihoaktivnih snovi.

Woods ima v lasti 14 zmag na največjih turnirjih na svetu, štirikrat je oblekel prestižni zeleni suknjič v Augusti. Zelo verjetno bi prehitel največjega vseh časov, Jacka Nicklausa, ki ima 18 naslovov, a se je njegova kariera v zadnjih letih obrnila strmo navzdol.

41-letni športnik je sicer aprila prestal že četrto operacijo hrbta, še prejšnji teden pa je zatrdil, da se počuti bolje kot kadar koli in še ne načrtuje upokojitve z golfišč.

Nepopravljivi ženskar

Svet se mu je začel podirati leta 2009, ko se je razkrila serija njegovih skokov čez plot in prevar, ki so zglednega moža in skrbnega očeta, ki je bil vzor številnih Američanov, v hipu spremenili v črno ovco, zapustili so ga tudi sponzorji. Ljubice so se pojavljale kot gobe po dežju in ponujale vsako podrobnost srečanj z zvezdniškim športnikom.

Njegova žena, švedska manekenka Elin Nordegren, s katero imata tudi dva otroka, se je kmalu po izbruhu škandala odselila, Tiger pa je odšel na zdravljenje odvisnosti od spolnosti. Vendar je bil razdor med njima prevelik in avgusta 2010 sta sporočila, da se ločujeta.

Marca 2013 se je spet znašel na naslovnicah, saj je najboljša smučarka v zgodovini svetovnega pokala Lindsey Vonn potrdila, da sta par. Njuna zveza je trajala dobri dve leti, nato pa je Američanka sporočila, da se razhajata, za nenadni razhod je uradno okrivila natrpana urnika, tabloidi pa so izbrskali, da je bilo tudi za to zvezo usodno njegovo varanje.

