Trump pozabil besedilo državne himne, na Super Bowlu jo bo pela Pink

Ameriški nogomet in himna v središču pozornosti

9. januar 2018 ob 20:46

New York - MMC RTV SLO

Ameriški mediji so danes polni besede "himna" iz dveh razlogov - organizatorji Super Bowla so razkrili ime letošnje izvajalke, predsednik Donald Trump pa je imel pri petju težave.

Prvi mož ZDA je v ponedeljek obiskal finale univerzitetnega prvenstva v ameriškem nogometu v Atlanti, kjer si je prislužil ploho kritik, ker je imel pri petju ameriške himne težave z besedilom. Kritiki so si predsednika na družbenih medijih privoščili, ker je iz videoposnetka razvidno, da ne sledi besedilu himne.

Mediji so ob tem spomnili, kako je kritiziral poklicne nogometaše, ki ob igranju himne pred tekmami s klečanjem protestirajo zaradi policijskega nasilja in rasne neenakopravnosti v ZDA - Američanom je priporočil, naj bojkotirajo tekme, dokler ne bodo vsi igralci spoštljivo stali ob igranju himne.

Predsednikovi zagovorniki sicer trdijo, da so bile težave z besedilom zgolj posledica dejstva, da je bil Trump, ki slabo sliši, na igrišču, kjer je bilo težko slišati himno in ji slediti.

Letos so izbrali Pink

Besedila himne pa zagotovo ne bo pozabila pevka Pink. Pripadla ji je namreč čast, da bo 4. februarja zapela skladbo The Star-Spangled Banner pred milijoni gledalcev. Stadion U. S. Bank v Minneapolisu bo namreč gostil finalni spektakel Super Bowla.

Poročali smo že, da bo med polčasom na odru znamenitega finala ameriškega nogometa NFL kraljeval Justin Timberlake, z grammyji in emmyji nagrajena pevka, ki je izdala že sedmi studijski album in se podpisala pod uspešnice So What, Get the Party Started, Just Give Me a Reason in What About Us, pa bo zapela himno.

Lani je v tej vlogi nastopil Luke Bryan, leta 2016 je Lady Gaga s svojo izvedbo v jok spravila celo nogometaše, v preteklosti pa so himno na tem spektaklu, ki v ZDA velja za najbolj priljubljen dogodek leta, peli že Idina Menzel, Alicia Keys, Christina Aguilera, Carrie Underwood, Beyoncé, Dixie Chicks, Mariah Carey, Faith Hill, Backstreet Boys, Cher, Natalie Cole, Garth Brooks, Billy Joel, Neil Diamond ...

T. H.