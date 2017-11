Uma Thurman Weinsteinu: Niti krogle si ne zaslužiš

Igralka izrazila svoje mnenje o škandalu

24. november 2017 ob 09:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Uma Thurman, ki je s producentom Harveyjem Weinsteinom sodelovala pri več filmih, je ob izbruhu afere dejala, da jo bo komentirala, ko bo manj jezna. Svoje mnenje je zdaj izrazila na Instagramu.

Thurmanova je z Weinsteinom sodelovala pri filmih Pulp Fiction in Ubila bom Billa, svoje mnenje o njem pa je ob dnevu zahvalnosti izrazila na družbenem omrežju Instagram.

"Danes sem hvaležna, da sem živa, hvaležna sem za vse tiste, ki jih imam rada in za vse tiste, ki so zbrali dovolj poguma, da so se zavzeli za druge," je zapisala ob fotografiji iz filma Ubila bom Billa. "Že večkrat sem poudarila, da sem jezna in za to imam tudi precej razlogov. #JazTudi, če tega slučajno ne razberete iz mojega obraza."

#JazTudi oziroma v angleščini #MeToo je oznaka, ki jo je prvič uporabila Alyssa Milano, z njo pa je želela žrtve spolnega nadlegovanja spodbuditi k temu, da o tem spregovorijo javno in delijo svoje zgodbe. "Tako bodo ljudje dobili občutek, za kako veliko težavo gre. Stvari se morajo spremeniti, biti moramo boljši za vse ženske po svetu," je dejala.

Uma pa je na Instagramu dodala še, da je pomembno, da si vedno vzamemo čas, smo pošteni in natančni. "Vesel dan zahvalnosti vsem! (Razen tebi Harvey in vsem tvojim zarotnikom. Vesela sem, da se škandal odvija počasi, ne zaslužiš si niti krogle.)"

Ob začetku škandala Weinstein je igralka v intervjuju za Access Hollywood, ki je zelo zelo hitro postal viralen, dejala, da za zdaj nima kaj reči. "Kot otrok sem se naučila, da je slabo, če svoje mnenje izrazim, ko sem zelo jezna, oziroma mi je potem žal. Zato čakam, da postanem manj jezna in ko bom pripravljena, bom javno povedala svoje mnenje."

Objavo je zaključila z besedami "spremljajte me še naprej" in s tem namignila, da bo v prihajajočih dneh razkrila še več.

P. B.