Victoria želi ustaviti namero treh nekdanjih članic Spice Girls

Načrti o vrnitvi se podirajo

15. januar 2017 ob 12:58

London - MMC RTV SLO

Združitev Mel B, Emme Button in Geri Horner v čast praznovanja 20. obletnice Spice Girls ni po volji Victorii Beckham. Ta naj bi zdaj poklicala svoje odvetnike, saj ne želi, da izvajajo uspešnice skupine.

"Dekleta so razočarana. To je zelo žalosten konec," je dejal vir za britanski tabloid The Sun. Beckhamova je že lani izrazila željo, da trojica na koncertih poje nove skladbe. "Kar smo počele v Spice Girls, je bilo zelo posebno. Če bodo pele skladbe Spice Girls, bom kar malce žalostna," je dejala Beckhamova.

Po poročanju spletnega portala Irish Mirror se je obrnila na pomoč k odvetnikom in preostalim članicam poslala pravno pismo, s katerim se želi distancirati od namer treh članic Spice Girls. Modno oblikovalko in mamo petih otrok predvsem skrbi, da bi jo povezovali z novimi skladbami, ki jo pripravljajo preostale članice.

Mel B je že pred časom izjavila, da bodo s Hornerjevo in Buttnovo začele snemati nove skladbe v domačem studiu. "Napisale smo nove skladbe. In takoj ko bosta Emma in Geri uskladili svoja urnika, bomo lahko začele snemanje v mojem studiu v Los Angelesu," je dejala takrat Mel B.

Načrte o združitvi pa je začasno ustavila tudi noseča Hornerjeva, ki se želi po novem posvetiti družini. Spice Girls so v popolni postavi na odru zadnjič stale leta 2012 ob odprtju olimpijskih iger v Londonu, na zadnji turneji, ki so jo sicer predčasno končale, pa so bile leta 2007.

K. K.