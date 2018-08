Viktor in Amalija Knavs, Melaniina starša, dobila ameriški potni list

"Verižnemu priseljevanju" Donald Trump ostro nasprotuje

10. avgust 2018 ob 08:03

New York - MMC RTV SLO

Viktor in Amalija Knavs, starša Melanie Trump, sta v četrtek dobila državljanstvo ZDA. Do zdaj sta čez lužo bivala na podlagi zelene karte, ki sta jo lahko podaljševala zaradi Melanie.

Njun odvetnik Michael Wildes je ameriškim medijem potrdil, da sta starša ameriške prve dame zaprisegla na majhni slovesnosti v New Yorku. "Vse je potekalo gladko. S hvaležnostjo in spoštljivostjo sta pričakala ta čudovit dan za družino," je dejal. Melaniina predstavnica za medije novice ni komentirala.

Mediji poudarjajo, da sta zakonca Knavs do državljanstva prišla s pomočjo sponzorstva svoje hčerke, prek tako imenovanega verižnega priseljevanja zaradi sorodstvenih vezi z ameriškim državljanom, ki mu njun zet in predsednik ZDA Donald Trump ostro nasprotuje, zato naj bi ga ameriška administracija kmalu tudi odpravila.

Državljanstvo prinaša tudi volilno pravico

Knavsova sta do zdaj v ZDA gostovala kot tujca z dovoljenjem za delo in bivanje oziroma tako imenovano zeleno karto. Ta jima je zagotavljala podobne pravice kot ameriškim državljanom - razen volilne. Zelena karta je pomemben korak za pridobitev ameriškega državljanstva, ki pa ga ne prinaša avtomatično.

Po ameriški zakonodaji bi morala Knavsova najmanj pet let živeti v ZDA na podlagi zelenih kart, preden bi lahko zaprosila za državljanstvo, a ker je bila Melania njun "sponzor", je naturalizacija potekala hitreje, piše CNN. Običajno ves postopek pridobivanja državljanstva ZDA v New Yorku traja med 11 in 21 mesecev, v tem času pa pristojni uradi preverijo več zahtev glede nastanitve in življenjskega sloga prosilca.

Trump: ZDA imajo "najbolj neumno priseljensko zakonodajo na svetu"

Trump dejstvu, da ameriška zakonodaja omogoča takšno "verižno priseljevanje", javno nasprotuje. Novembra lani je tako tvitnil: "Verižno priseljevanje se mora takoj končati! En človek pride, nato pa pripelje s seboj še celotno družino, ki je lahko zelo zlobna. Nesprejemljivo!" Sam se zavzema za to, da bi več možnosti za državljanstvo dobili visoko izobraženi strokovnjaki, ne pa družinski člani ljudi, ki so že v ZDA. Ameriško priseljensko zakonodajo je označil za "najbolj neumno priseljensko zakonodajo na svetu".

Wildes je v četrtek branil priseljevanje na podlagi družinskih vezi. Na vprašanje, ali sta 74-letni Viktor in 73-letna Amalija državljanstvo dobila na tej osnovi, je odgovoril: "Sklepam, da."

Melania dobila "vizum za Einsteine"

Melania Trump, ki je bila rojena kot Melanija Knavs, je ameriško državljanstvo dobila leta 2006, potem ko je od leta 2001 v ZDA živela na podlagi zelo zaželenega "vizuma za Einsteine", ki ga administracija podeljuje le ljudem z "izjemnimi sposobnosti", največkrat znanstvenikom in predavateljem. Takrat je delala kot manekenka.

Viktor Knavs je bil pred leti v Sevnici zaposlen kot prodajalec avtomobilov, Amalija pa je bila zaposlena v tekstilni tovarni Jutranjka. Zdaj živita v ZDA, kjer skrbita za vnuka Barrona in pogosto spremljata družino Turmp na družinskih oddihih v Mar-a-Lagu in Bedminstru. Za zdaj ni jasno, kje točno bosta starša prve dame živela in se registrirala kot volivca, saj ima Trump svoja bivališča med drugim v New Yorku, New Jerseyju in na Floridi.

