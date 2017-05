"Vrnitev absolutistične monarhije" - tajski kralj s tožbo nad Facebook.

Posnetek naj bi kralja prikazoval v negativni luči, kar je kaznivo

Pred nekaj tedni je znani britanski novinar s kamero ujel novega tajskega kralja, ki se je sprehajal po nekem nakupovalnem središču zelo pomanjkljivo oblečen.

44-sekundni video je posnel nekdanji novinar Reutersa Andrew MacGregor Marshall, posnetek pa je nato na svojem profilu na Facebooku objavil tajski zgodovinar in kritik monarhije Somsak Jeamteerasakul, ki sicer živi v izgnanstvu v Franciji, poroča NY Times.

Videoposnetek se je nato prek družbenih omrežij bliskovito razširil po svetu, saj je podoba 64-letnega kralja Mahe Vajiralongkorna, ki bo lani umrlega očeta Bhumibola Adulyadeja na prestolu nasledil decembra in sočasno dobil naziv Rama X., v rumeni odrezani (ženski?) majčki izzvala nemalo posmeha. To je očitno njegovo priljubljeno oblačilo, saj so ga v podobni opravili fotografi ujeli že oktobra na letališču v Münchnu.

Kralj nad neprijaznimi komentarji ni bil nič kaj navdušen - na Tajskem kmalu po objavi posnetka tako do številnih spletnih strani, na katerih je bil objavljen, ni bilo več mogoče dostopati.

Facebooku zagrozil s tožbo

Tajski vladar pa je nato naredil še korak dlje: Facebooku, kjer je bil, kot omenjeno, video objavljen najprej, je zagrozil s tožbo, če videa ne odstrani oz. ne onemogoči dostopa do profila. Generalni sekretar tajske nacionalne komisije za oddajnike in telekomunikacije Takorn Tantasith je ob tem pojasnil, da posnetek krši tajski zakon, po katerem je kralja in njegovo ožjo družino prepovedano žaliti, kritizirati ali nasploh prikazovati v negativni luči, za kar je najvišja zagrožena kazen 15 let zapora.

Od Facebooka so tako zahtevali, da tajskim državljanom prepreči dostop do vsaj 34 profilov oz. strani, kjer so video objavili oz. delili in s tem kršili omenjeno zakonodajo, ob tem pa je Tantasith dodal, da je po njihovi oceni spornih 131 profilov, a se glede blokade vseh "s Facebookom še pogovarjajo". V tajski podružnici Facebooka o konkretnem primeru niso želeli govoriti, so pa poudarili, da so glede onemogočanja dostopa do določenih vsebin primorani slediti lokalni zakonodaji in posledično spoštujejo zahtevke lokalnih oblasti.

Blokirali profile, a video se je medtem razširil tudi drugam

Da je njegov profil na Tajskem blokiran, je britanskim medijem potrdil tudi Somsak, ki je ob tem razkril še, da je že pred tedni dobil pismo predstavnika Facebooka, ki ga je obvestil, da je pristojno tajsko ministrstvo v njegovi objavi videlo kršitev zakonodaje, zaradi česar je s sodnim odlokom zahtevalo prepoved dostopa do njegovega profila.

Britanski mediji pa pri tem opozarjajo, da bo za Tajsko zmaga bolj Pirova, tudi če Facebook blokira vse profile, kjer je video objavljen, saj je medtem posnetek že dobil kakšnih 300 različic, ki krožijo po praktično vseh družbenih omrežjih, širijo pa se tudi po elektronski pošti.

Izgovor za dodatno omejevanje svoboščin

Ob tem so pri New York Timesu spomnili na opažanja ameriškega profesorja Davida Streckfussa, dobrega poznavalca Tajske, ki je pred dobrim mesecem v časniku objavil odprto pismo, v katerem opozarja na to, da po smrti priljubljenega kralja Rame IX. vojaška hunta tudi z omejevanjem svoboščin, kot je dostop do spleta, krepi svojo moč, obenem pa prevzema vedno več in več nadzora nad informacijami, ki jih (lahko) dobijo Tajci.

Kakšno vlogo ima pri vsem tem 64-letni novopečeni kralj? Vojaška oblast mu je nedavno na tajni seji predala nadzor nad ključnimi vladnimi agencijami, s čimer Maha Vajiralongkorn postaja skoraj vsemogočen, je aprila poročala tiskovna agencija Reuters. "Prenos teh agencij pod monarhov neposredni nadzor je še en znak krepitve absolutistične monarhije - po spremembah, ki jih je začrtala nova ustava in ki uzakonja še več kraljeve moči," je v pogovoru za Reuters takrat dejal Paul Chambers, predavatelj na univerzi v tajski provinci Phitsanulok.

Aprila je namreč novi kralj podpisal novo tajsko ustavo (že dvajseto po letu 1932, ko je bila odpravljena absolutistična monarhija), ki naj bi uradno tlakovala pot bolj demokratičnim volitvam, a v resnici kralju daje več moči, krepi pa tudi aktualno vojaško hunto, za Reuters pojasnjuje Kan Yuenyong iz inštituta Siam Intelligence Unit.

Oba absolutista, a oče precej bolj priljubljen

Znano je sicer, da je bil njegov oče, ki je deželi vladar kar sedem desetletij, izjemno priljubljen prav zaradi zavzemanja za "navadne" ljudi, česar pa nikakor ni mogoče pripisati njegovemu sinu, ki pa je do zdaj slovel bolj kot razvajen in ekscentričen plejboj kot pa oče naroda. Čeprav tudi Bhumibol ni ravno vladal demokratično - že njegov vzpon na oblast je bil sumljiv, saj je prestol zasedel po smrti svojega brata, ki so ga našli ustreljenega v njegovi sobi -, o čemer priča tudi dejstvo, da je omenjena prepoved kritiziranja kralja ali njegove družine zrasla ravno na njegovem zelniku, pa je znal ljudi prepričati, da so njegovi nameni dobri, zaradi česar so ga Tajci oboževali.

Vajiralongkorn pa po drugi strani očitno ne vidi smisla v prikrivanju svojih pravih namenov in v svojih podanikih že zdaj vzbuja nelagodje in strah, piše Al Džazira.

Trije propadli zakoni, beg v tujino in ugrabitev hčerke

Da 64-letnik tudi značajsko ni ravno prijeten človek, sicer zahodni mediji (previdno) pišejo že več desetletij - medtem ko so se nekoč osredotočali na njegove plejbojevske podvige, ljubezen do hitrih avtomobilov in razkazovanje bogastva, pa zadnja leta v ospredje prihajajo informacije o odnosu z nekdanjima ženama. Od leta 1977 do 1993 je bil namreč poročen s svojo sestrično, princeso Soamsawali Kitiyakara, leto po poroki se jima je rodila hčerka, nato pa je Vajiralongkorn spoznal igralko Yuvadhido Polpraserth, s katero se je nato lahko poročil šele leta 1994. V zvezi se jima je rodilo pet otrok, štirje sinovi in hčerka. Skupaj z njimi je mama Sujarinee, kot je bil njen vzdevek, leta 1996 (dve leti po poroki) zbežala v Veliko Britanijo.

Tudi tam jo je hitro dosegla moževa roka, ki je le ugrabil njuno hčer, mama in sinovi pa so dobili azil v ZDA, kjer naj bi živeli še danes. Medtem je Vajiralongkorn spoznal Srirasmi Suwadee, s katero se je poročil leta 2001, a je njun zakon ostal skrivnost do leta 2005, ko se jima je rodil sin, princ Dipangkorn Rasmijoti, tudi prestolonaslednik. Leta 2014 je takrat še princ Vajiralongkorn ženino družino obtožil korupcije, nato pa se ločil tudi od nje. Zadnje leto so ga videvali v družbi več žensk, tudi z neznanko, v družbi katere so ga posneli v omenjenem nakupovalnem središču.

