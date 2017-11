Weinstein za preiskovanje žensk najemal obveščevalne službe

Najnovejše poročilo The New Yorkerja

7. november 2017 ob 10:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Harvey Weinstein, ki ga v zadnjem času vedno več žensk obtožuje spolnega nadlegovanja in spolnih zlorab, naj bi po poročanju ameriških medijev najel obveščevalno službo in jo plačal, da je opazovala ženske, ki ga teh zlorab obtožujejo.

Kot povzema tabloid People, so najnovejši podatki del razkritja novinarja Ronana Farrowa, ki sicer dela za The New Yorker. Poročilo so izdali v ponedeljek pozno zvečer po ameriškem času, v njem pa je natančno opisano, kako je Weinstein najemal preiskovalce, ki so morali pridobiti čim več informacij o ženskah - med drugim tako igralkah Rose McGowan in Asii Argento kot tudi o predstavnikih sedme sile, ki jim je želel preprečiti, da bi obtožbe razkrili javnosti. Internim preiskavam naj se ne bi izognili niti njegovi zaposleni.

Njegova predstavnica Sallie Hofmeister je sicer v izjavi vse obtožbe zanikala. "Neverjetno je sploh pomisliti na to, da bi bili posamezniki kadar koli kakršne koli tarče."

Sodeloval z več agencijami

Sicer pa v poročilu piše še, da je cilj preiskave, ki je jasno zapisana tudi v pogodbi, podpisani julija, preprečiti objavo obtožb o nadlegovanju in zlorabah. Najete agencije - med drugim izraelska Black Cube in ameriška Kroll - so uporabljale agente z lažnimi identitetami, ki so se morali pogovarjati z ženskami, kot sta McGowanova in Argentova. Ena agentka se je celo izdajala za borko za pravice žensk in posnela zadnje štiri pogovore z McGowanovo.

Igralka je potrdila, da se spomni sodelovanja z agentko - eden zadnjih spominov na pogovor je od 23. oktobra, kar je nekaj tednov po tem, ko je Times že razkril obtožbe o spolnem nadlegovanju in zlorabah.

Lotil se je tudi sedme sile

Poleg obveščevalnih agencij je Weinstein sodeloval tudi z novinarji. Med drugim z Dylanom Howardom iz American Media, izdajateljem časopisa National Enquirer. "Vedno je pritiskal name, da moram o njem objavljati zgolj pozitivne zgodbe, o tistih, ki ga obtožujejo zlorab, pa le negativne," je pojasnil.

"Moral sem ščititi njegove interese. Iskal sem resnične informacije, nisem pa jih objavljal. Šlo je celo do te skrajnosti, da sem mu osebno povedal nekatere informacije o eni izmed žensk, in to še v tistem času, ko je vse zlorabe zanikal. Sicer pa nikoli ne bi dovolil, da podjetje American Media negativne informacije objavlja na svojih spletnih straneh ali v katerem izmed časopisov."

Izključen tudi iz televizijske akademije

Sicer pa je po tem, ko sta Weinsteina iz svojih vrst izključili tako Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti kot Britanska akademija filmskih in televizijskih umetnosti Bafta, se je zdaj temu s poudarkom, da je izključitev dosmrtna, priključila televizijska akademija, ki podeljuje nagrade emmy.

P. B.