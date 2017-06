Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jedilnica v navezavi z zastekljeno ložo, ki nudi čudovite razglede na obalo, je tudi prostor številnih zabav, kjer lahko gostje uživajo v raznolikih sproščenih ambientih. Foto: Ambienti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Majhno počitniško stanovanje za "popotnico in čarodejko"

Razgled na morje zaokroža ambient

9. junij 2017 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je uspešna poslovna ženska investirala v svojo morsko rezidenco – enosobno stanovanje v Izoli – je za pomoč pri zasnovi opreme prosila prijateljico - arhitektko Andrejo Medvedič.

Rezultat njunega tesnega sodelovanja je stanovanje z morskim ambientom, prepolno zanimivih detajlov.

Če arhitektka in njena naročnica ne bi bili prijateljici, bi bila končna podoba stanovanja najverjetneje nekoliko drugačna. "Najraje kakšen teden živim z naročnikom, da vidiva, kakšna je dejanska vibracija. Zadeti idejo in opremiti prostor, kot bi ga naročniki opremili sami, čeprav tega ne znajo niti ubesediti - mislim, da je to naloga arhitekta," pove arhitektka Andreja Medvedič.

Prijateljstvo med arhitektko in naročnico je odločno prispevalo k temu, da je stanovanje res pisano na kožo življenjskemu slogu slednje. Uspešna in kreativna poslovna ženska, vedno v premikanju, je želela v osnovi racionalno in funkcionalno stanovanje: ohranjeni so vsi obstoječi tlaki, s čimer se je zmanjšal strošek opreme; velike shranjevalne površine so umeščene v veliko vgradno omaro na hodniku; večje in trajnejše pohištvo pa je izbrano v nevtralnih sivih in belih tonih.

Po drugi strani je arhitektka želela ustvariti prostor oddiha, kjer bi se intenziven življenjski slog naročnice lahko za trenutek ustavil ob razgledu na morje. Na funkcionalno osnovo je zato naplastila barve, teksture, materiale in svetlobne učinke, ki so stanovanje naredili zares igrivo, ženstveno in - počitniško.

Izstopa zanimiva tapeta v jedilnici, ki po mnenju arhitektke ujame neustavljiv kreativni duh naročnice: ob živobarvnem flamingu je namreč zapisano "popotnica in čarodejka". Prav ta prostor - jedilnica v navezavi z zastekljeno ložo, ki nudi čudovite razglede na obalo - je tudi prostor številnih zabav, kjer lahko gostje uživajo v raznolikih sproščenih ambientih.

"Menim, da je prav, da ženska deluje na ženski način; tudi v poslovnem svetu. Prav opremljanje tega stanovanja je izrazilo široko paleto barv in odtenkov te osebe," še doda arhitektka.

Alja Košir, Ambienti