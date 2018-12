"Koledarji so vstopnica mlade umetniške scene v slovenske domove"

"Maš čas?" - prvi slovenski sejem avtorskih koledarjev

13. december 2018 ob 17:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnjo predpraznično soboto, 22. decembra, boste lahko vsi tisti, ki še niste izbrali koledarja za leto 2019, to storili na prvem slovenskem sejmu avtorskih koledarjev v Ljubljani.

Pravzaprav gre verjetno za enega prvih takšnih dogodkov pri nas, kar je potrdila tudi organizatorka prvega sejma avtorskih koledarjev v prestolnici, Eva Matjaž. "Ja, verjetno je res prvi, kar me sicer preseneča. Koledarji so vendarle vsak dan v našem življenju, kupujemo pa jih le ob koncu leta. Tako da je zanimivo, da se tovrstnega dogodka nihče ni spomnil prej in da ga bomo prvič uresničili pri nas, v kreativnem centru Poligon v Tobačni."

Matjaževa je povedala, da so koledarji odličen medij, da širša javnost spozna kakovostno produkcijo slovenskih ustvarjalcev, predvsem gre za oblikovalce, ilustratorje in slikarje. "Želela bi si, da je koledar prva podoba, ki okrasi stene stanovanja, in da mogoče pozneje ne le, da se obstoječa slika koledarja uokviri, ampak morda celo, da jo nadomesti izvirno delo ustvarjalca s koledarja. Mlada slovenska umetniška produkcija je izjemna in tudi njihova izvirna dela so večinoma dostopnejša, kot ljudje mislijo. Koledarji so vstopnica mlade umetniške generacije v slovenske domove. Tako jih med drugim vidim jaz."

Razlogov za organizacijo prvega slovenskega sejma avtorskih koledarjev je več. V Poligonu bi radi s tem dogodkom spodbudili kakovostno produkcijo koledarjev slovenskih avtorjev in obenem omogočili, da ustvarjalci dobijo dober prodajni kanal. Verjamejo, da bi marsikateri zanimiv avtor naredil koledar, vendar pa se mu pozneje ne da ukvarjati, s tem kako ga promovirati in spraviti v prodajo: "Prav zato, ker je koledar sezonski izdelek, je vzpostavitev prodajnih poti za ustvarjalce še toliko težja (finančno in časovno neekonomična)."

Za uvrstitev na sejem niso pomembna predhodna umetniška priporočila, ampak kakovosten in domiseln izdelek. Prijavite se lahko do 16. decembra. Več informacij o postopku prijave si lahko preberete prek Facebooka in spletne strani.



Vse se vrti okoli časa

Sejem Maš čas? bo torej omogočil, da ljubitelji koledarjev na enem mestu lahko izbirajo med najzanimivejšimi koledarskimi izdelki v letu 2019. "Veš čas se vse vrti okrog tega ali "Maš čas?". Vsi nekam hitimo, ves čas se nam nekam mudi. Ime se je tako ponudilo samo po sebi. Tudi zato, da se zamislimo, malo ustavimo in pomislimo, koliko kakovostnega časa v življenju namenimo najpomembnejšim ljudem in dejavnostim. Mogoče pa nam bo ravno uporaba koledarja tudi pomagala, da postavimo meje in da si rezerviramo čas za tisto, kar imamo najraje."

Sejem bo imel tudi spremljevalni program, med drugim bodo razstavili rokovnike umetnice Tanje Radež, ki jih neprekinjeno dela 25 let.

V Poligonu si želijo, da bo sejem postal postal tradicionalen. "Želimo si, da bi obiskovalce navdušila raznovrstna slovenska koledarska produkcija, in za prvi sejem bi v ospredje radi postavili predvsem ustvarjalce oziroma njihova dela. Za zdaj pa vabim tudi sramežljive ustvarjalce, da se opogumijo in da se nam pridružijo za prodajnim pultom. Vse bralce pa prijazno vabimo, da podprete lokalno ustvarjalno sceno in podarite čas prijateljem, družini ali sebi."

Dolores Subotić