Koledarji za leto 2019, ki bodo na vaših stenah za vedno

Meta Wraber, Nina Urh, Alja Horvat, Klavdija Zupanc, Numokk (Lea Zupančič in Zala Kalan)

9. december 2018 ob 08:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prehod v novo leto spremlja tudi izbor rokovnikov in koledarjev, ki vas bodo spremljali iz dneva v dan, iz meseca v mesec ... Izbor ni nič kaj lahek, če pogledamo, kaj so za leto 2019 pripravile slovenske umetnice.

Ilustratorke in grafične oblikovalke oziroma z eno besedo umetnice so tudi letos poprijele za orodja in se lotile ustvarjanja svojih avtorskih koledarjev.

Meta Wraber, Klavdija Zupanc, Alja Horvat, Nina Urh ter Lea Zupančič in Zala Kalan, ki skupaj ustvarjata pod znamko Numokk, so navdihe iskale vsepovsod: v ženskih figurah, naravi, barvah ... Nastali so koledarji, ki imajo še kako uporabno vrednost, saj lahko tudi po preteku meseca motiv preprosto odrežete in ga uokvirite ali pa ga uporabite kot čestitko. "Pravzaprav dobiš 12 ilustracij," sta povedali Lea in Zala, Nina pa je dodala: "Koledar je oblikovan tako, da se po preteku meseca ohrani – pasico z datumi odrežete stran in tako ostane ilustracija, ki lahko visi na steni dalj časa, lahko pa jo podarite naprej, kakšni sposobni punci."

Članek je bil objavljen v okviru MMCPodrobno: Kako preživeti veseli december in se pri tem celo zabavati



Sejem avtorskih koledarjev

Vsi ljubitelji koledarjev pa bodo na svoj račun prišli tudi 22. decembra, ko bo v kreativnem centru Poligon v Tobačni prvi ljubljanski sejem avtorskih koledarjev. "Koledar je zanimiv medij, saj je izredno raznovrsten tako po formi kot vsebini. V koledar lahko vpneš najrazličnejše zgodbe, prek podobe in jezika," je povedala Eva Matjaž, organizatorka sejma. Več o sejmu boste lahko prebrali kmalu.

Dolores Subotić