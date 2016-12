Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 25 glasov Ocenite to novico! Sledite dnevom v MMC-jevem prazničnem koledarju 2016 (na fotografiji), preberite dobro vsebino in morda zadenete tudi nagrado. Foto: MMC RTV SLO Trgovina Forma doma bo podelila 31 nagrad z dekorativnimi elementi in dve prav posebni nagradi: leseni stolček/mizica POP (desno) ... Foto: Forma doma ... in brezplačno enourno arhitekturno svetovanje z arhitektko Nino Štajner. Foto: Forma doma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MMC odšteva: Vsak dan en članek o uspehu Slovencev, ki vas lahko tudi obdaruje

Prazničnemu koledarju 2016 sledite vsak dan od 1. do 31. decembra

30. december 2016 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Decembra bomo v posebnem Prazničnem koledarju 2016 objavljali intervjuje in članke s Slovenci, ki so zaznamovali leto, ter 'top izbore' MMC-jevih novinarjev, ob tem pa tudi nagrajevali.

Pravila sodelovanja so jasna; mi vam ponudimo dobro vsebino, vi pa morate vsak dan v decembru slediti objavam v našem koledarju, saj bomo na določene dneve podelili nagrade.

V posebnem Prazničnem koledarju 2016, objavljenem na naši strani, bo 31 številk, kolikor je dni do konca leta, vsak dan se bo odprla ena številka, pod katero bo objavljen intervju ali članek z osebo, ki je s svojim ustvarjalnim ali podjetniškim delom dosegla uspeh in v slovenski družbi pustila pečat. Novinarji MMC-ja pa so pripravili 'preglede najboljšega' s področja kulinarike, filma, produktnega oblikovanja, tehnologije, vesolja in glasbe, ki smo jih v letu 2016 predstavili na portalu in so med bralci spodbudili določen odziv. Ti članki bodo imeli skupni naslov MMC odšteva.

Vsak članek ima objavljen rdeč okvirček, v katerem bo pisalo, ali tisti dan podeljujemo nagrado ali ne.



Vi boste morali le odgovoriti na nagradno vprašanje, ki bo objavljeno le v določenih člankih ob določenih dneh, in ga poslati na lepota.bivanja@rtvslo.si. V sporočilu navedite tudi: svoje ime in priimek, naslov in telefonsko številko. Med prispelimi naslovi bomo izžrebali nagrajenca in ga o tem tudi obvestili.

Trgovina Forma doma bo namreč podelila kar 31 nagrad različnih skandinavskih blagovnih znamk za opremo doma, med njimi tudi keramične skodelice, svečnike, brisačo, modre dekorativne škatle, črtaste koše za perilo, kuhinjske krpe s podobo medveda ali leva, servirni krožnik in tudi dekorativno smreko, a kot rečeno, nagrade ne bodo podeljene vsak dan.

Prav posebni bosta dve supernagradi, in sicer brezplačno enourno arhitekturno svetovanje v trgovini Forma doma z arhitektko Nino Štajner za stilsko osvežitev prostora. Arhitektka bo svetovala glede optimalne razporeditve opreme, glede izbire primernih barv in materialov, primerne razsvetljave ter izbire manjših dodatkov, ki bodo poživili prostor. Druga supernagrada pa je stolček/mizica POP enostavne oblike iz bukovega lesa z retropridihom, ki je v celoti izdelan v Sloveniji.

PRAVILNI ODGOVORI NA VPRAŠANJA NAGRADNE IGRE:

1. december: Večina kosov je iz Slovenije in držav nekdanje Jugoslavije, nekaj pa tudi iz Italije in ZDA.

2. december: Naslov dokumentarnega filma o Magnificu je Charlatan Magnifique.

4. december: Dark Father & Bun, Ivan in Mama, Josip in Jovanka, Alma Karlin, Coco Chanel, France Prešern, Srečko Kosovel, Amy Winehouse, David Bowie, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendix, Nikola Tesla ...

5. december: "Najbolj neverjeten kraj, ki sem ga obiskal letos, je bil čist WC na Kitajskem!"

6. december: "Navdih za njegovo obliko je nastal iz risb ozvezdij, delno pa tudi iz moje kolekcije nakita Solaris, ki ima neke podobne elemente, kot so pravokotno rezana žica in okrogle kovinske krogle."

7. december: Računalniška igra No Man's Sky.

9. december: Za 34 centimetrov.

10. december: S Petrom Movrinom.

11. december: Albert Einstein.

12. december: Pospravlja.

13. december: Trashist oziroma trashistka je oseba, ki ima fetiš, da daje smetem nov pomen.

14. december: V Münchnu.

15. december: Miha Šalehar, Peter Poles, Urša Jerkič, Blaž Gregorin, Vesna Malnar, Jadranka Juras, Irena Shyama Hlebš, Leila Bdeir in Anže Langus - Dagi ...

17. december: Bojan Emeršič, bo skupaj z ženo Viktorijo zaigral v predstavi Vojna in mir.

18. december: Svinjski smrček s kremo z možgani.

19. december: Bulli.

20. december: Vladimir Putin.

21. december: Hiša na Golem, Stanovanjska soseska Brdo, Mestni park Rakova Jelša, Obnova Slovenske ceste.

23. december: Chef's Table.

24. december: Kilim je ročno tkanih preprog, ki so lahko tudi pregrinjala za posteljo ali kavč, dekoracija za stene in okna.

25. december: Vsaj deset vrst piškotov in nekaj vrst kruha.

27. december: 30 januar 2016.

28. december: New York.

29. december: Boo, Frachella, AZ, Torbe Poguma, Viva's.

*Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov lepota.bivanja@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

