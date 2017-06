Stolček Mushy: Če otrok že mora sedeti, naj sedi aktivno

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Starši pri opremljanju otroških sob včasih slepo sledijo oblikovalskim trendom in pozabijo na tisto, kar je res pomembno: funkcionalnost. Foto: Promocijsko gradivo Pastelne barvne sheme, ki so preplavile družabna omrežja, v nobenem primeru niso najboljša izbira za otroka. Na splošno je pri trendovskih otroških sobah zadnjih let problem splošno pomanjkanje kontrastov in širine nabora, tako v oblikovnem, kakor tudi v smislu izbora barvne palete. Kot pri izboru pohištva je glede barv, tudi pri otroških sobah enako pravilo - večje ploskve v otroški sobi naj bodo obdelane z umirjenimi in manj kontrastnimi barvnimi toni. Manjše površine pa so lahko prekrite s kontrastnimi barvami, ki sobo poživijo in delujejo kot poudarek. Trenutno so na izbiro tri velikosti stolčka, in sicer za otroke, visoke od 80 do 95cm, od 95 do 110cm in od 110 do 125cm, kar v grobem pomeni, da je primeren za otroke med 18 meseci in 8 leti starosti. Bistvenega pomena je namreč to, da otrok med sedenjem ohranja kolenski kot med 90 in 100 stopinj, ki omogoča najboljšo ergonomijo sedenja. Foto: Promocijsko gradivo Mlada ekipa iz dežele brez verjame v svoj izdelek, s katerim so se podali tudi prek meja Slovenije. Njihovi prototipi aktivnega stola za odrasle, predhodniki Mushyja, so bili testirani na Inštitutu za kineziologijo, kjer so na vrhunskih športnikih dokazali, da so ustvarili "pametni" stol, ki brez nepotrebne mobilne aplikacije po 45 minutah spomni, da se je treba vstati. "Glavni cilj pa je to, da bodo lahko ljudje vseh starosti sedeli na naših aktivnih stolih," pojasnjujejo pri Active Chair. Foto: Jakov Fir Čečura Njihov izdelek se je znašel v naboru top idej sejma Ambient. Foto: Promocijsko gradivo Aktivni stolčki so namenjeni otrokom starosti od leta in pol do osmih let, prav to je obdobje, ki je ključno za celostni razvoj. Foto: Promocijsko gradivo Mushy je nadgradnja žoge za sedenje, hkrati pa odpravi njene slabosti. Ena glavnih prednosti je ta, da v konstrukciji ni nevarnih vzmeti, in da je vrtišče konstrukcije, ki omogoča aktivno sedenje, točno na sredini med sedežem in tlemi, kar daje najbolj optimalen lok gibanja, to pa omogoča precej bolj naravno gibanje kot na žogi, pri kateri je vrtišče na stiku s tlemi. Foto: Promocijsko gradivo Travica na podlagi ni le za okras: poleg tega, da že na prvi pogled poudari celoto izdelka, gre za certificirano umetno travo, ki še dodatno stimulira otroška stopala, kjer je ogromno živčnih končičev. Problem je namreč, da ima že kar 60 odstotkov otrok ploska stopala in slabo oprijemljivost, pojasnjujejo razvijalci izdelka. Foto: Promocijsko gradivo Kontrastne barve skupaj z mehko travnato podlago neposredno vplivajo na razvoj sinaps v možganih, pravijo ustvarjalci stola Mushy. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stolček Mushy: Če otrok že mora sedeti, naj sedi aktivno

Bolje soba brez stola kot soba s slabim stolom

22. junij 2017 ob 06:37

Črnomelj/Ljubljana - MMC RTV SLO

"Otrokom v nobenem primeru ne bi smeli kupovati udobnih stolov, saj takrat mišice spijo, namesto da bi se krepile in omogočale trdnejšo oporo hrbtenici."

To vsem staršem in skrbnikom na srce polaga ekipa v ozadju aktivnega stolčka Mushy iz mladega belokranjskega inovativnega podjetja Active Chair, s katerim želijo spremeniti način, na katerega sedijo naši otroci. Direktor Sebastjan Štarkel, vodja marketinga Mateja Vrščaj, inovator Boris Pfeifer in oblikovalec Tomaž Aupič so prepričani, da je nujno za celostni razvoj začeti skrbeti čim prej, zato so razvili stol, ki otrokom omogoča naraven razvoj hrbtenice, krepi hrbtne in trebušne mišice, izboljšuje ravnotežje in koordinacijo, povečuje koncentracijo in spodbuja ustvarjalnost ter dodatno stimulira živčne receptorje na stopalih.

Za MMC je ekipa v ozadju stolčka Mushy, ki je naletel na odličen odziv med strokovnjaki, prva serija izdelkov pa je že pošla, odgovorila na nekaj vprašanj o omenjenem izdelku, pa tudi o napakah pri opremljanju otroških sob in o tem, na kakšne načine lahko najmlajšim zagotovimo zdrav razvoj gibalnih sposobnosti.

Kaj je glavna prednost stola Mushy?

Sebastjan: Otroka nezavedno spodbuja k zdravi drži, ne da bi otrok sploh pomislil na to, in ne dopušča možnosti, da bi se otrok "zasedel" v napačni položaj, kot to dnevno počnemo. Prepričani smo, da je pri težavah s hrbtenico treba začeti že s preventivo, zato smo razvili tehnološko dovršen in edinstven otroški stol za aktivno sedenje za otroke med 1,5 in 8 let starosti. To obdobje je ključno za otrokov celostni razvoj.

Mushy je tudi prvi stolček za aktivno sedenje, ki ga lahko uporabljajo otroci že pri 18 mesecih starosti. Gre za poseben način sedenja, pri katerem otrok dejansko krepi notranje hrbtne mišice, ki so glavna opora hrbtenici. Stolček preverjeno pomaga tudi pri boljši koncentraciji, saj daje otroku nujno potrebno svobodo gibanja in tako se lahko osredotoči na to, kar mora početi. Vedno poudarjamo, da je sedenje škodljivo, a če že sedimo, sedimo na stolčku, ki ne omogoča pasivnega, ampak aktivno sedenje.

Zakaj ste se odločili za obliko gobice oziroma mušnice? Ste želeli z videzom pritegniti mlade uporabnike, da bi raje sedeli na njem, ali vzroki tičijo drugje?

Tomaž: Stol je oblikovan po principu "form follows function", kar pomeni, da ima vsak element stola dobro premišljeno funkcijo. Noben oblikovni element ni samo forma. Torej gre za simbiozo prepoznavne oblike in terapevtske funkcije. Želeli smo motiv, ki bo otrokom blizu, da ga vzamejo za svojega, kot del svojega okolja, in mušnica se je izkazala za odlično izbiro. Kontrastne barve skupaj z mehko travnato podlago tako neposredno vplivajo na razvoj sinaps v možganih. Aktivni stolček Mushy by Active Chair ni samo oblikovalski produkt - ne prodajamo le dizajnerskega kosa pohištva, temveč zdravo priložnost za celosten otrokov razvoj.

Iz kakšnih materialov je stolček izdelan? Ali gre za v celoti slovenski izdelek?

Mateja: Z izjemo trave (zaradi potrebnega certifikata) smo zelo veseli, da nam je uspelo skleniti sodelovanje s slovenskimi razvojnimi dobavitelji. Osnovna konstrukcija stola je iz brezovega lesa, zaščitenega z naravnim lanenim oljem, in jeklenega osrednjega dela. Sedež je iz večslojne progresivne pene, prilagojene sedenju otrok. Pena je zaščitena s snemljivo bombažno prevleko v originalni rdeči in sivi barvi. Konstrukcija ima nosilnost do 150 kg, kar jamčimo s petletno garancijo na patentiran sistem nosilne konstrukcije s krogelnim zglobom, slednji ne potrebuje vzdrževanja.

Kam vse so že odpotovale vaše "mušnice"?

Sebastjan: Naše aktivne gobice so odpotovale v Italijo, v Veliko Britanijo in na Švedsko (kjer v tem mesecu začnemo s prodajo v trgovinah s senzorično opremo), trenutno največ kupcev pa imamo ravno iz Slovenije. V teh dneh se pripravljamo tudi na širitev na nemški trg.

Kot ste mi zaupali, ste v vaši ekipi mnenja, da se pri izbiri otroške opreme preveč da na udobje in premalo na gibanje?

Mateja: Gre za to, da se ne posveča velike pozornosti pri nakupu pohištva za otroke, saj prevladuje mišljenje, "tako ali tako bo otrok to kmalu prerasel" in "moj otrok tako ali tako ves čas teka okoli". Zato se kotički naših najmlajših, v obdobju, ko bi morali biti najbolj pozorni pri nakupu pohištva, torej v prvih petih letih življenja, polnijo z nastavljivimi stolčki, raznimi udobnimi počivalniki za otroke, ali pa se kupuje drage mize in zraven pasivne stolčke, ki pa dejansko neposredno vplivajo na razvoj otroka in bi morali starši biti pozornejši na izbiro. Otrokom v nobenem primeru ne bi smeli kupovati udobnih stolov, saj takrat mišice spijo, namesto, da bi se krepile in omogočale trdnejšo oporo hrbtenici. Raziskave in statistika pa tako govorijo same zase.

Problem je tudi slaba izbira na trgu. Vse gre v udobje in premalo v gibanje. To nam priznavajo tudi strokovnjaki na področju gibalnega razvoja, ki svoje otroke raje posedajo na tla, saj se zavedajo, kako škodljivo je sedenje na obstoječih stolih in so veseli našega prizadevanja. Ponosni smo, da smo ustvarili stolček, ki pozitivno vpliva na razvoj otroka, tudi medtem ko sedi. In da to ni še ena modna muha, potrjujejo izjemno pozitivni odzivi s strani staršev in strokovnjakov. Trenutno sodelujemo tudi z enim izmed zasebnih vrtcev, kjer ugotavljajo presenetljive rezultate pri otrocih z motnjo pozornosti.

Kako lahko starši že od otrokovega prvega dne poskrbimo za boljši razvoj gibalnih sposobnosti otroka?

Na kratko: GIBANJE in ne ovijanje otrok “v vato”. Ste vedeli, da imajo na primer v Angliji resen problem, ker raziskave kažejo, da ima že 75 odstotkov otrok težave s hrbtenico? Tudi sedenje je čedalje večji problem že pri otrocih. Če otrok ves čas teka okoli, še ne pomeni, da je njegovo gibanje raznoliko in zadostno. Ne samo, da bi se današnji otroci morali več gibati, ampak jih moramo vsi skupaj znati usmeriti k pravilnemu gibanju. Tek po stadionu ni primerljiv s tekom po razgibanih gozdnih poteh, prav tako kot sedenje na pasivnih stolčkih ni enako kot sedenje na aktivnih stolčkih.

Kaj so najpogostejše napake, ki jih delajo mladi starši pri nakupu opreme za sobico?

Tomaž: V oblikovnem smislu so problematične enostavne abstraktne oblike, ki otroku ne omogočajo širjenja razvoja prepoznavanja in sortiranja različnih oblik. Končne obdelave kosov pohištva so v masovni pohištveni industriji zelo osnovne in brez pomembnih tekstur. Po večini gre za bele, gladke in s sijočim lakom obdelane površine. Vsekakor so pomemben del tudi strupena lepila in laki, ki postopoma hlapijo.

Za otrokov razvoj so namreč zelo pomembne tudi teksture oziroma končne obdelave pohištvenih elementov in tal ter sten in stropa. S površinami, ki imajo bogate teksture oziroma profile, otrok razvija svoje senzorične sposobnosti. Zato ima aktivni otroški stolček Mushy bazo stola obloženo z certificirano umetno travo, leseno jedro baze pa je iz brezovega lesa, premazanega z naravnim lanenim oljem. Patentirana nosilna konstrukcija s krogelnim zglobom je zaradi varnosti in prijetnega otipa obložena z mehko peno. Nabor različnih tekstur najlažje dosežemo z izbiro naravnih materialov, ki naj bodo obdelane z naravnimi zaščitnimi premazi. Primer so oljen krtačen parket, pohištveni kosi iz masivnega lesa in tekstilne obloge iz lanu, usnja ali bombaža.

Družbena omrežja so preplavljena s trendovskimi sobicami v črno-belih tonih z morebitnimi pastelnimi poudarki, a, kot opozarjate, trendovsko ni nujno najbolj zdravo ...

Glede izbora barv pohištvenih kosov je pravilo zelo enostavno - večje kose pohištva izberemo v bolj umirjenih, pastelnih, torej manj kontrastnih barvah. Kot poudarke v prostoru izberemo kose v bolj kontrastnih barvah. Pomemben je tudi kar se da širok spekter barvnih odtenkov. Trendovske monokromatske pastelne kompozicije delajo našim otrokom veliko škodo, o čemer govori tudi strokovnjak za razvoj možganov, dr. Ranko Rajović.

Veliko napak se pojavlja tudi pti izbiri pravilne višine miz in stolov. Pogosto se dogaja, da je stol, na katerem otrok sedi, previsok - med sedenjem na takem stolu otroku bingljajo noge preko sedalne površine ali pa jih spodvija. Med sedenjem morajo biti noge na tleh in v delu kolen pod kotom med 90 in 100 stopinj. Če noge med sedenjem bingljajo, se prekrvavitev oslabi, poledica pa so krčne žile.

Je torej boljša otroška soba brez stola kot soba s slabim stolom?

Sebastjan: Ravno sedaj sodelujemo s strokovnjakinjo, ki svojega dvoletnika raje poseda na tla, kot da bi mu kupila za njegov razvoj škodljiv stol, saj pred aktivnim otroškim stolom Mushy, na trgu ni bilo nič primernega. Če že mora otrok sedeti, ker stol pri svojem vsakodnevnem ustvarjanju in raziskovanju pač potrebuje, naj sedi aktivno. Ko govorimo o otroškem stolu, je pomembna tudi izbira mize, ki mora imeti pravilno višino. Vendar pa za razliko od mize stol neposredno vpliva na razvoj otroka.

Alenka Klun