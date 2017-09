"Če delaš z Melanio Trump, kritiki napadejo čisto vsako modno odločitev"

Glavni stilist prvič spregovoril o sodelovanju

22. september 2017 ob 17:37,

zadnji poseg: 22. september 2017 ob 18:28

Hervé Pierre je poskrbel že za obleko, ki jo je Melania Trump nosila na inavguraciji, podpisal pa se je tudi pod večino drugih modnih odločitev, povezanih s prvo damo.

Zadnji primer, ki je dvignil precej prahu, je bila neonsko rožnata obleka s širokimi rokavi, ki jo je Melania Trump nosila v četrtek med govorom za Združene narode. Obleka je v prosti prodaji na voljo za dobrih tri tisoč dolarjev (2.507 evrov), Trumpova pa jo je nosila med govorom, v katerem je poudarjala, da "nikoli noben otrok ne bi smel biti lačen".

Večinoma pohvaljena, a tudi tarča kritik

Pred tem so se kritike pojavile zaradi izredno visokih pet, ki jih je nosila med obiskom Teksasa po pustošenju orkana Harvey. Mnogi so njeno izbiro označili za brezčutno, saj naj bi bil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ženo namenjen temu, da bi nekako poskušala potolažiti tiste, ki so zaradi naravne katastrofe izgubili vse. Poleg tega pa je znano, da so se mnogi znani modni oblikovalci javno odločili, da s prvo damo in preostankom Trumpove administracije preprosto ne bodo sodelovali.

Čeprav Pierre ni poskrbel za vse najbolj kontroverzne modne izbire, pa ravno te kažejo, s čim se mora oblikovalec spopadati - vsako modno odločitev napadejo tako kritiki Melanie Trump kot tudi kritiki samega ameriškega predsednika.

Ne gre le za lepa oblačila

V intervjuju za The New York Times je Pierre prvič spregovoril o tem, kako je sodelovati s prvo damo, in se dotaknil "minskega polja ali – drugače rečeno – omare prve dame".

"Zanimivo je to, da ne gre zgolj za iskanje lepih oblačil, to lahko počne veliko ljudi," je pojasnil. "Bolj gre za zapuščino te ženske, saj se na to, kako je oblečena, čisto vsak odzove drugače." Pierre je v preteklosti oblačil tudi Hillary Clinton, Lauro Bush in Michelle Obama, zato se je s tem že srečeval.

Ljudje so razdvojeni

"Tudi če vsa oblačila niso moj dizajn, je del kreativnega procesa to, da se vprašaš, kako bodo ljudje določeno odločitev sprejeli. In ko se odločiš, ljudi razdvojiš. Nimam vedno prav, delam napake, tako kot jih dela tudi Melania. Ni knjige, ki bi te naučila, kako biti najboljša prva dama. S tem se je treba spopadati sproti."

Pojavlja se tudi vprašanje, kje Pierre išče oblačila za Trumpovo, pri čemer je njegov odgovor sila preprost – Bergdorf, Saks, Michael Kors, Dior in podobni. "Izziv se pojavi, ker ne smem povedati, za koga naročam določena oblačila. Zato moram vedno vprašati, ali se je obleka že pojavila na rdeči preprogi, ali jo je katera že nosila. Nikakor si ne smem privoščiti, da bi se prva dama pojavila v rubrikah 'katera jo je nosila bolje'."

