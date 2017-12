Črna obleka - nov znak protesta igralk na rdečih preprogah

Modni oblikovalci nad pobudo niso navdušeni

15. december 2017 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralke na prihajajoči podelitvi zlatih globusov se bodo v luči afer, ki so pretresle Hollywood po obtožbah producenta Harveyja Weinsteina, zavile v črnino. Dobesedno. S črnimi oblekami bodo opozarjale na nepravilnosti.

"Pred kratkim je bil sestanek na agenciji CAA, kako doseči enakopravnost med spoloma v industriji - razmišljajo celo o kvotah, kjer bi 50 odstotkov v igralskem stanu predstavljale ženske in 50 moški. In te bi radi vzpostavili do leta 2020. Hkrati pa so se začeli pogovori za nov protokol na rdečih preprogah, saj te veljajo za največje platforme, kjer se lahko predstavijo ženske v Hollywoodu," so zapisali na The Hollywood Reporter.

Rezultat tega in podobnih sestankov je nova pobuda za spremembo pravil oblačenja na rdečih preprogah, ki naj bi jo neuradno začeli uresničevati že 7. januarja na podelitvi zlatih globusov. Zvezdnice bodo v znak protesta proti krivicam, ki se jim dogajajo v industriji, oblekle črne obleke. Še več: na podelitvi nagrad združenja ameriških filmskih igralcev Screen Actors Guild Awards naj bi nagrade podeljevale zgolj ženske.

Črna barva oblek naj bi povzročila kar nekaj preglavic modnim oblikovalcem, hišam in stilistom, ki se zanašajo na to, da se na rdečih preprogah promovirajo njihove obleke in s tem spodbujajo povpraševanje po njih. Zlati globusi še posebej veljajo za prireditev, kjer sta v ospredju eksperimentiranje in več sproščenosti.

Ameriški mediji predvidevajo, da bi se lahko pobudi pridružile številne hollywoodske zvezdnice. Priznana stilistka Karla Welch, ki oblači številne igralke, med njimi Elisabeth Moss, Sarah Paulson in Tracee Ellis Ross, velja za veliko aktivistko na področju boja za pravice žensk.

K. K.