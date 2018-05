Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Bella Hadid, Naomi Campbell in Natalija Vodianova družno v pomoč otrokom. Foto: Reuters Nogometaš Mario Balotelli se je prelevil v manekena. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: "Kraljica" Naomi na enem mestu zbrala najboljše manekenke sveta

Modni dogodek, izkupiček katerega gre v dobrodelne namene

14. maj 2018 ob 18:16

Cannes - MMC RTV SLO

Slavna manekenka Naomi Campbell je v Cannesu zbrala najboljša imena iz sveta mode in uprizorila modno revijo, katere izkupiček bo šel v dobrodelne namene.

Tokratni modni dogodek je potekal pod sloganom Rasna enakost, poleg Naomijinih kolegic iz sveta mode so se vabilu britanske manekenke odzvali tudi igralci in igralke.

Hollywood je zastopala igralka Michelle Rodriguez: "Naomi poznam že leta, vem, da je kdaj kontroverzna osebnost, toda njeno srce je zlato. Čudovito se mi zdi, kar počne." Nadaljevala je, da ji je všeč ideja rasne enakopravnosti in da prek modne revije sporoča: "Nehajte obsojati, vsi bomo umrli nekega dne, imejmo se radi, čas je za to."

Po modni pisti se je sprehodila tudi ena najbolj iskanih manekenk ta trenutek Bella Hadid: "Gre za veličastno zadevo. Resnično moramo nekaj storiti za otroke, na svetu je toliko revščine, na tej točki, kar lahko naredim, je to, da pridem sem in podprem dogodek. In veste, Naomi je naša kraljica in zanjo bi storila vse."

Kot je omenila Bella za Reuters, bodo izkupiček od tokratne modne revije Fashion for Relief, ki jih Naomi organizira že trinajsto leto, namenili organizaciji, ki pomaga najmlajšim, Save the Children, del denarja pa bo dobila tudi kampanja Time's Up, ki se bojuje proti spolnim zlorabam in neenakosti med spoloma v Hollywoodu, pa tudi onkraj njega.

Manekenke Willie Harlow, Natasha Poly in Natalija Vodianova ter tudi organizatorka dogodka Naomi so svoje delo opravile odlično tako kot vedno, v vlogi manekenka se je preizkusil tudi italijanski nogometaš Mario Balotelli, revijo pa so si iz prve vrste ogledali igralec Adrien Brody, nekdanja manekenka in pevka Carla Bruni-Sarkozy, Paris Hilton in številni drugi ...

D. S.