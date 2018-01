Foto: Vse prej kot klasična rdeča preproga - zlati globusi v znamenju črnine

V črnem tako ženske kot moški

8. januar 2018 ob 09:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

V času, ko se Hollywood spopada z vedno daljšo vrsto obtožb o spolnem nadlegovanju, so se težave prenesle tudi na podelitve nagrad. Tako so na podelitvi zlatih globusov barvite toalete zamenjala črna oblačila.

Igralke so se za to potezo odločile v znak protesta proti razširjenemu in predolgo toleriranemu spolnemu nadlegovanju ter vsem krivicam, ki se dogajajo v filmski industriji. Podporo so jim napovedali tudi moški igralski kolegi, ki so se na rdeči preprogi zlatih globusov tega tudi držali in za podelitev nagrad izbrali oblačila v odtenkih črne.

V spremstvu aktivistk

Igralke so aktivizem razširile izven meja črnih oblek, saj so mnoge za spremstvo na dogodek izbrale aktivistke, ki se borijo za pravice žensk tudi izven zabavne industrije. Michelle Williams (ki je bila tudi pobudnica te ideja) je prišla v spremstvu Tarane Burke, ki je pred leti začela uporabljati slogan "Tudi jaz" za podporo temnopoltim ženskam, ki so bile spolno zlorabljene, Meryl Streep je prišla v spremstvu aktivistke Ai-Jen Poo, Emma Stone pa v spremstvu Billie Jean King, ki jo upodablja tudi v najnovejšem filmu Bitka spolov.

Emmi Watson se je na sprehodu po preprogi pridružila Marai Marasi, predsednica britanske organizacije, ki se trudi "odgovarjati na in preprečevati nasilje proti temnopoltim ženskam in deklicam". Kot je pojasnila Watsonova, sodelujeta že več let, ko pa je Williamsova predstavila idejo, da bi se igralkam na rdeči preprogi pridružile aktivistke, ji je kot prva na misel prišla ravno Marasijeva. "Skupaj se zabavava in sva druga drugi izziv."



Več kot zgolj razkazovanje večernih toalet

Akrivistke so se med drugim pridružile še Susan Sarandon, Amy Poehler, Shailene Woodley in Lauri Dern. Mediji, prisotni na dogodku, so tako prvič namesto vprašanj o izbiri toalet in dodatkov ženske v intervjujih spraševali o imenih aktivistk in njihovih organizacijah.

"Rada bi dala prostor tistim ženskam, ki sicer nimajo glasu, da bi spregovorile o spolnih zlorabah in posilstvih. Poslušam jih. Morajo vedeti, da to ni njihova krivda in da niso 'umazane'. To je moje današnje sporočilo," pa je na rdeči preprogi svoje sporočilo ženskam prenesla oskarjevka Viola Davis.

Več utrinkov iz "najturobnejše rdeče preproge vseh časov" si lahko ogledate spodaj.

P. B.