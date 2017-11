Manekene na ljubljanskem tednu mode čaka najdaljša steza do zdaj

Priložnost bodo dobili tudi mladi oblikovalci

6. november 2017 ob 11:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

30 modnih oblikovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Madžarske bodo predstavili svoje kreacije na Ljubljanskem tednu mode, ki bo potekal vse do četrtka.

Od slovenskih oblikovalcev se bodo v novoodprtem delu garažne hiše Kozolec sredi prestolnice predstavili Barbara Vrbančič, Alexandra Brlan, David Bacali, Janja Videc, M. Fiction, Maja Štamol, Nataša Hrupič, Sanija Reja Aske, Nika Ravnik, Olga Košica in Rok Marinšek (olgafacesrok), Petja Zorec, Mojca Celin - Princip, Simona Kogovšek in Tina Verbič.

Organizatorji pa obljubljajo, da se bodo manekeni sprehodili po najdaljši modni stezi do zdaj. Tudi ta teden mode pa bodo organizatorji popestrili s spremljevalnim dogajanjem na različnih lokacijah po Ljubljani. Namenjeni bodo vzpodbujanju mladih in osveščanju s področja okoljske in družbene odgovornosti, so zapisali na spletni strani organizatorjev Ljubljanskega tedna mode.

Priložnost, da predstavijo svoje kreacije, bodo dobili tudi mladi oblikovalci, študenti prvega in drugega letnika oblikovanja tekstilij in oblačil s Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem. Študentje so ob 145. obletnici rojstva in 60. obletnici smrti slovitega arhitekta Jožeta Plečnika raziskovali njegova dela in jih na sodoben način preoblikovali v novo nastale forme oblačil. Študenti tretjega letnika pa se bodo predstavili s samostojnimi kolekcijami, ki nosijo izrazito osebne zgodbe mladih talentov, so še zapisali na spletni strani organizatorjev.

Pentlja - Trgovina s konceptom bo tudi letos v sodelovanju z Ljubljanskim tednom mode pripravila natečaj, katerega osrednja tema je določen kos oblačila. Lani je bila to bela srajca, letos bo to mala črna oblekica. Sodeluje lahko vsak, ki oblikuje in naredi obleko, ki sledi vsem kriterijem razpisa. Namen takšnih natečajev je predvsem, da skozi platformo natečaja oblikovalci pridejo do prodajnega mesta. Strokovna žirija bo izbrala tiste, ki se bodo v sklopu Ljubljanskega tedna mode predstavile na modni reviji, so zapisali organizatorji.

K. K.