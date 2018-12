Ličila najprej preizkusite, saj bolj posebni videzi zahtevajo precej vaje. Nikakor ne kupujte šminke tik pred zdajci, saj ne veste, kako se bo na vaših ustnicah 'obnašala'. Foto: Katarina Veselič Obleka je lahko svetleča, make-up močnejši in drznejši. Izberimo en vpadljivejši element (naj bo to obleka, torbica ali make-up), ne pretiravajmo, naj bo bogato okrašena, svetleča in pisana v tem času raje božična jelka. Pri nakupovanju modnih kosov se ne prepuščajte impulzivnosti, ampak razmišljajte dolgoročno, svetuje blogerka Ajda Sitar. Foto: Katarina Veselič Če boste bolj poudarili oči, se izogibajte pretirano vpadljivim barvam ustnic. Foto: Katarina Veselič Če niste popolnoma prepričani o okusu obdarovanca, pod smrečico raje ne postavljajte kozmetičnih izdelkov. Foto: Katarina Veselič Ajda Sitar je medijsko prepoznavna že skoraj desetletje, leta 2009 je postala slovenska mis športa. Študentka prava in navdušenka nad negovalnimi izdelki piše priljubljen blog, na Instagramu pa ji sledi prek 44 tisoč ljudi, kar jo uvršča med najuspešnejše slovenske vplivneže. Foto: Katarina Veselič Dodaj v

"V času decembrskih zabav je prostor tudi za malo več drznosti"

Z blogerko Ajdo Sitar o prazničnem ličenju

12. december 2018 ob 06:19

"Če vam ustreza večja količina ličil, se z njimi radi igrate in radi izstopate – zakaj pa ne. Konec koncev je odločitev vaša, praznični čas pa je idealen, da si privoščite tudi nekaj več bleščic in barv."

Lepotna, modna in potovalna blogerka Ajda Sitar od nekdaj zagovarja načelo, da je pri vsaki modni ali lepotni odločitvi treba izstopati ravno toliko, kot smo na to pripravljeni. "Vsaka malo bolj drzna odločitev privlači več pozornosti. Pa naj bo to malo bolj globok dekolte, vpadljiv make-up ali izjemno svetleča obleka. Če nam pozornost prija in si je želimo, lahko brez težav stopimo tudi korak iz 'običajnih smernic'. A vseeno svetujem, da ohranimo pravo mero dobrega okusa," odgovarja na naše vprašanje o tem, kako na decembrskih zabavah opozoriti nase, v pozitivnem smislu seveda.



Sama je mnenja, da s skrbno izbranimi modnimi kosi, ki ustrezajo našemu slogu in poudarijo naše prednosti (in morda skrijejo kakšno pomanjkljivost) lahko izstopamo bolj, predvsem pa na lepši in bolj uglajen način. "Čas decembrskih zabav pa je vseeno čas, ko si lahko privoščimo tudi malo več drznosti. Obleka je lahko svetleča, make-up močnejši in drznejši. Izberimo en vpadljivejši element (naj bo to obleka, torbica ali make-up), ne pretiravajmo, naj bo bogato okrašena, svetleča in pisana v tem času raje božična jelka. Če si za decembrsko zabavo želite privoščiti kakšen nov kos, imejte v mislih, ali ga morda lahko uporabite tudi ob kakšni drugi priložnosti. Škoda je nakupov za enkratno uporabo, brezglavega potrošništva je v tem času tako ali tako že preveč," nam še polaga na srce v času praznične nakupovalne evforije.

Vabljeni k branju kratkega MMC-jevega intervjuja, v katerem, v obdobju, ko se vabila na večerna praznovanja kar vrstijo in se vsak večer trudimo sestaviti novo "zmagovalno kombinacijo", ko gre za oblačila in ličenje, gotovo najdete kak uporaben nasvet zase.

Kako se lotiti "prazničnega" ličenja, če tega nismo najbolj vešči?

Vsak malo bolj poseben make-up videz terja nekaj vaje. Nikomur še ni uspelo kar čez noč v prvem poskusu. Vzemite si torej čas, make-up preizkusite vsaj enkrat prej doma ali pa ga poskušajte počasi nadgrajevati. Vsekakor odsvetujem, da se na decembrsko zabavo odpravite z rdečo šminko, ki ste jo ravno kupili (samo, če ste resnično vešči uporabe šmink v močnejših odtenkih). Večina šmink v močnejših odtenkih terja uporabo svinčnika za ustnice, ki prepreči, da bi se šminka "razlivala", prav tako pa poskrbi za boljšo obstojnost šminke.

S kakšnimi triki se lahko vedno rešimo v zadnjem hipu?

Vsak izdelek se obnaša nekoliko drugače v različnih pogojih, tudi na različni koži. Najlažja in dostikrat tudi najlepša je izbira takšnega make-upa, ki ga nosite pogosteje z majhno nadgradnjo – naj bo to rdeča šminka, črtalo za oči ali svetleče senčilo za veke. Sama še vedno stojim za nenapisanim pravilom, naj bodo močneje naličene oči ali ustnice. Tako ne morete zgrešiti. Če se vam mudi iz službe na zabavo, svoj dnevni videz osvežite s korektorjem pod očmi in šminko v bogatejšem odtenku. Na tak način lahko v najhitrejšem času preobrazite svoj videz v nekoliko bolj prazničnega.

Kaj je tisto, kar res ne sme manjkati v naši zalogi ličil?

To je zagotovo stvar posameznika. Tekoča podlaga ali BB-krema (odvisno od tega, kakšno prekrivnost potrebujemo oziroma želimo) bo prekrila nekaj rdečice, ki jo povzroči mrzel zrak, kakovostna maskara bo poudarila trepalnice, jih podaljšala in dala nekaj volumna. Korektor je vedno pametno imeti v svoji kozmetični torbici, pa naj bo to za prekrivanje podočnjakov ali nepravilnosti. Vse drugo je stvar okusa. Moja praznična stalnica so še dobra rdeča šminka (s svinčnikom), svetleča senčila za veke (v zlatih in bakrenih odtenkih) in osvetljevalec.

V prazničnem času ne moremo mimo daril. Kaj podariti navdušenki ali navdušencu nad kozmetičnimi izdelki, lepotili, dišavami ... Ali obstaja kaj, s čimer resnično ne moremo zgrešiti?

Lepotni izdelki so od nekdaj priljubljena izbira med božičnimi oziroma novoletnimi darili. Če boste tudi vi praznično darilo kupovali med policami drogerij, imejte v mislih osebo, za katero nakupujete. Ne kupujte izdelkov, za katere bi morala obdarjena oseba iti "korak iz cone udobja". Prav tako se izogibajte kupovanju negovalnih izdelkov za obraz, če osebe, njenega stanja in tipa kože ter preferenc ne poznate. Pravzaprav nakup izdelkov za nego obraza svetujem le, če poznate točno določen izdelek, na katerega prisega vaš obdarjenec. Najmanj boste zgrešili z izdelki za nego in čiščenje telesa ali kremo za roke. Parfumi so lahko izredno lepo darilo, a morate tudi tu poznati okus tistega, za katerega darilo izbirate. Se mi zdi, da je tu nekoliko lažje izbiranje za moške. Ti so običajno malo manj zahtevni.

Kakšne so aktualne smernice glede ličenja, je manj več ali je več več?

Čeprav sama prisegam na pravilo manj je več, le redko uporabim močan make-up na očeh in ustnicah hkrati, uporabljam tekočo podlago in puder v kamnu, ki pustita moji koži dihati in ne ustvarjata videza maske, je to v resnici odločitev posameznika. Če vam ustreza večja količina ličil, se z njimi radi igrate in radi izstopate – zakaj pa ne. Konec koncev je odločitev časa, praznični čas pa je idealen, da si privoščite tudi nekaj več bleščic in barv.

