Verjetno najturobnejša rdeča preproga v zgodovini - na zlate globuse v črnem tudi moški

Podelitev bo 7. januarja

30. december 2017 ob 20:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralke, ki bodo na podelitvi zlatih globusov izrazile protest proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu, na rdeči preprogi v črnini ne bodo ostale same.

Poročali smo že, da bodo zvezdnice v znak protesta proti krivicam, ki se jim dogajajo v filmski industriji, oblekle črne obleke.

To naj bi povzročilo kar nekaj preglavic modnim oblikovalcem, hišam in stilistom, ki se zanašajo na to, da se na rdečih preprogah promovirajo njihove obleke in s tem spodbujajo povpraševanje po njih. In prav zlati globusi še posebej veljajo za prireditev, kjer je v ospredju eksperimentiranje in več sproščenosti.

Zdaj pa je postalo jasno, da bo imelo sive lase še več modnih velikanov, saj se bodo za črnino prihodnjo nedeljo odločili tudi njihovi kolegi.

Priznana stilistka Ilaria Urbinanti, ki med drugim oblači igralce in nominirance Toma Hiddlestona, Armieja Hammerja in Garretta Hedlunda, je tako na Instagramu objavila zapis: "Glede na to, da me vsi to ves čas sprašujete ... da, moški bodo na letošnji podelitvi zlatih globusov solidarni z ženskami in bodo z izbiro popolnoma črne večerne toalete izrazili svoj protest proti neenakosti spolov."

Pritrdil ji je tudi zvezdnik filmov Jumanji ter Hitri in drzni Dwayne Johnson: "Tako je, tudi mi bomo v črnem," je zapisal The Rock.

Na družbenih omrežjih so številni to odločitev že pozdravili, spet drugi pa so se namrščili, češ da je črna že tako ali tako najpogostejša izbira za moško večerno toaleto in da to za njih ne bo ravno neka velika žrtev, zato bi jih morda tokrat torej raje oblekli na primer v ... rožnato.

Sprožil se je plaz

V zadnjih tednih je že na stotine žensk (in tudi kar nekaj moških) v javnosti razkrilo incidente spolnega nadlegovanja in napadov, ki naj bi jih izvajali vplivni možje v filmski industriji, medijih, politiki in drugih industrijah. Nekateri storilci, med njimi Charlie Rose, Kevin Spacey in Harvey Weinstein, s katerim se je vse skupaj sploh začelo, so zaradi škandala velikanskih razsežnosti tudi izgubili službe.

Obtožbe o spolnem nadlegovanju praznijo tudi vrste ameriških kongresnikov, zaradi "nedostojnega vedenja" je odstopil britanski obrambni minister, revija Time pa je za osebnost leta 2017 izbrala družbeno gibanje oseb, ki so dvignile glas proti spolnim zlorabam in nadlegovanju.

Gre za gibanje, ki je na družbenih omrežjih prepoznano pod ključnikom #MeToo (#TudiJaz), oznako, ki jo je prvič uporabila Alyssa Milano, z njo pa je želela žrtve spolnega nadlegovanja spodbuditi k temu, da o tem spregovorijo javno in razkrijejo svoje zgodbe.

T. H.