Timova osebnost leta: osebe, ki so dvignile glas proti spolnim zlorabam in nadlegovanju

6. december 2017 ob 14:10

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Revija Time je za osebnost leta 2017 izbrala družbeno gibanje oseb, ki so dvignile glas proti spolnim zlorabam in nadlegovanju.

Gre za gibanje, ki je na družbenih omrežjih prepoznano pod ključnikom #MeToo (#TudiJaz), razširilo pa se je, ko je več žensk spolnega nasilja obtožilo vplivnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina. Kot so dejali pri reviji Time, je ključnik "del cele zgodbe, nikakor pa ne gre samo za to". Kasneje so se gibanju priključili tudi moški, ki so bili žrtve zlorab, zgodbe o spolnih zlorabah pa so začele prihajati iz vseh družbenih sfer, od politike do športa.

Na drugo in tretje mesto najvplivnejših oseb sta se uvrstila ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping, med kandidati pa so bili še politika Hillary Clinton in Vladimir Putin, pevka Beyonce in podajalec v Ligi NFL Colin Kaepernick.

To je najhitrejša družbena sprememba, kar smo jih videli v zadnjih desetletjih, je o pomenu in vplivu omenjene kampanje #TudiJaz na družbenih omrežjih dejal odgovorni urednik Edward Felsenthal.

Lani je revija za osebnost leta izbrala ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

