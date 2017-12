Obtožbe o spolnem nadlegovanju praznijo vrste ameriških kongresnikov

Franken ob slovesu kritičen do Trumpa in Moora

8. december 2017 ob 10:09

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški demokratski zvezni senator Al Franken je napovedal svoj odstop zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju žensk. Zaradi neprimernega obnašanja odstopa tudi republikanski kongresnik Trent Franks.

Kot je dejal Franken, senator iz Minnesote, zaradi obtožb ne more več učinkovito opravljati svojih senatnih dolžnosti, zato bo v prihodnjih tednih odstopil, je pa ob tem dejal, da je pripravljen sodelovati z etično komisijo. Hkrati je zatrdil, da odkar je v senatu, ni storil ničesar, kar bi zmanjšalo ugled ustanove. Pritisk nanj se je okrepil, ko je sedem njegovih senatnih kolegic zahtevalo njegov odstop. Očitajo mu otipavanje zadnjic in neželene poljube, nobena pa ga ni obtožila nasilnosti. Njihovemu pozivu se je pridružilo še več kot 20 demokratov.

V svojem poslovilnem govoru je opozoril na ironijo, da sam odstopa, medtem ko človek, ki se javno hvali z napadi na ženske, še naprej sedi v Ovalni pisarni Bele hiše. Pri tem je imel v mislih predsednika Donalda Trumpa in njegov videoposnetek, na katerem se hvali, da lahko zaradi svoje slave nekaznovano grabi ženske za spolovila. Še eno kritično ost je Franken uperil zoper še enega republikanca, Roya Moora, ki obtožen spolnega nadlegovanja mladoletnic, zdaj pa se poteguje za sedež v senatu.

Senatorka iz Minnesote slovenskih korenin Amy Klobuchar se je Franknu, ki ga je naslovila kot prijatelja, na Facebooku zahvalila za njegovo potezo. "Nič glede tega ni lahko ali prijetno, toda vsi moramo priznati, da se morata kultura na delovnih mestih in način, kako se obnašamo drug do drugega, spremeniti."

Franknov odstop ne bo spremenil razmerja med demokrati in republikanci v senatu, saj bo demokratski guverner iz Minnesote Mark Dayton na njegov položaj začasno imenoval drugega demokrata, na volitvah novembra prihodnje leto pa bo izbran naslednik, ki bo potem dokončal mandat do konca leta 2021.

V začetku tedna odstopil Conyers

Franken je drugi član kongresa, ki je odstopil zaradi obtožb o neprimernem obnašanju. Obtožbe o spolnem napadu in nadlegovanju so s položaja odnesle tudi demokratskega kongresnika iz Michigana Johna Conyersa, nekdanjega sodnika na vrhovnem sodišču v Alabami, ki je odstopil v ponedeljek. Sedem žensk ga je obtožil spolnega nadlegovanja pred več desetletji.

Vse več ameriških analitikov ugiba, da se bo potem povečal tudi pritisk na Trumpa, ki ga je več žensk obtožilo spolnih napadov in nadlegovanja. Vendar pa se Trump za to ne zmeni in je celo podprl Moora v tekmi za senat in spravil v zadrego predstavnike Bele hiše, ki ne znajo odgovoriti na vprašanje, kako je lahko nekdo, ki preži na mladoletnice, boljši senator od demokrata.



Etični odbor predstavniškega doma je medtem začel preiskavo dveh republikanskih kongresnikov v povezavi s spolnim nadlegovanjem. Član predstavniškega doma iz Arizone Trent Franks je istočasno, kot je bil naznanjen začetek preiskave proti njemu, že odstopil. Priznal je, da je dve pomočnici v kongresu spravil v nelagoden položaj, ko ju je spraševal o možnosti, da bi bili nadomestni materi, ko sta se z ženo soočila z neplodnostjo. Odbor bo preiskoval tudi Blakea Farentholda, ki je uporabil 84.000 dolarjev davkoplačevalskega denarja za poravnavo v tožbi glede spolnega nadlegovanja, ki jo je proti njem vložila njegova nekdanja tiskovna predstavnica, poroča BBC.

Obtožbe prihajajo iz vseh družbenih sfer

Afera o spolnem nadlegovanju se je najprej razširila v svetu šovbniza, ko je več žensk nekdaj uglednega in vplivnega producenta Harveyja Weinsteina obtožilo spolnih napadov in nadlegovanja. Od takrat so svoj glas povzdignili številne ženske in moški iz različnih sfer družbe, ki so bili žrtve spolnega nasilja. Revija Time je za osebnost leta letos izbrala žrtve, ki so prekinile tišino glede tovrstnega nasilja in nadlegovanja.

K. T.