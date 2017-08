Poudarki Na Ljubljanskem gradu od 22. do 26. avgusta poteka 10. Festival stand-up komedije

10. Panč: Dvoboj "prcanja", ko lahko bivši rečeš kar koli!

Na Ljubljanskem gradu poteka 10. festival stand-up komedije

24. avgust 2017 ob 14:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Sašo, zakaj tebi vedno gori luč v stanovanju? Aja, to je zato, ker imaš tudi ponoči ves čas odprt hladilnik," tako si je v finalnem dvoboju privoščil Rok Škrlep komika Saša Stareta v eni od mlajših stand-up disciplin pri nas, Comedy Roast Battle v uvodnem večeru letošnjega jubilejnega 10. Panča. A zmaga Sašu Staretu kljub temu ni ušla.

Prvi in petkov večer sta bila letos razprodana že v predprodaji, smeha željno občinstvo je tako dokazalo, da je Festival stand-up komedije – Panč, pri nas izredno priljubljen in da je zadnji avgustovski teden rezerviran za odhode na Ljubljanski grad. Letošnja novost jubilejnega 10. Panča so t. i. tematski večeri in velika izurjenost komikov, ki so zelo napredovali predvsem v črnem humorju in neizprosnih šalah na svoj račun.

Črni in jugovečer za nami

Črni humor je le del stand-upa, po navadi je bil na sporedu tretji ali četrti večer Panča, a letos so organizatorji ugotovili, da ga je občinstvo že sprejelo, zato se je ravno z njim pogumno začel letošnji 10. Panč. Jugovečer, ki je bil na sporedu drugi večer, pa je le še tematsko nadaljeval "bratske odnose". "Vse iz bivše Juge bomo slišali danes, le Črnogorca ne. Ni se mu dalo. Ja, kaj hočemo, imamo pa pač dva Hrvata. Pa še izposojenega Bosanca, ker kaj naj bo pa človek, če je rojen na Hrvaškem, živel je v Srbiji in najdlje v Bosni. In zato, ker je živel do zdaj največ časa v Bosni, je sam sebe oklical za Bosanca, " je Andrej Težak Tešky razložil nabor komikov iz nekdanje Jugoslavije.

Bivši, bivša, seks, ekstremno žaljenje, Ariela - morska deklica

"Nekako velja, da bolj kot ga zabiješ, raje ga imaš. Zato se komiki zdaj v zakulisju ljubijo in pripravljajo na nastop. Ljubili se bodo na odru potem ves večer, vam bo pa neprijetno," tako je Andrej Težak - Tešky, ki je moral odteči letos 500 kilometrov ("pred ljudmi, ki jim je dolžan denar") razložil osnovna pravila stand-up dvoboja v žaljenju. V uvodnem večeru smo tako videli osem komikov (4-krat po dva v štirih rundah po eno minuto), o zmagovalcu na posameznem dvoboju je odločalo občinstvo z bučnostjo aplavdiranja. Če sta bila glede na jakost aplavdiranja izenačena, je sledil še dodatni enominutni finale, torej peta runda. Tako se je odločilo, kdo je šel v polfinale in kdo v finale. Začetek posamezne runde pa je, po vzoru boksarskih ringov, popestrila seksi hostesa, Ariela, za katero je Sašo Stare ugotovil, da je v bistvu morska deklica. Še pred Teškyjem, ki vsako leto povezuje Panč in je tudi njegov organizator, pa je Rok Bohinc "ogrel" občinstvo na stopnji od nič do deset in nas pripravil na res črne panč-line izpade. Rokova naloga je, da vsak dan še pred Teškyjem pozdravi in malce ogreje smeha željno občinstvo.

Prvi dvoboj: Bolj kot je črno, bolj je res!

"Nejc, ko sem jaz gledal Emo, je bila glasba zadnja stvar, ki je mene motila, " je Gašper Bergant ozmerjal Nejca Šmita, ki je po mnenju Teškyja tako lep, da je dobil delo na radio. Gašper si je najverjetneje vstopnico za polfinale prislužil še z ugotovtvijo: "Nejc, ti delaš reklame za loto, tvoj oče dela v kazinoju, a ne razumeš, da vaša družina ne bo imela nikoli sreče. Bolj verjetno, kot da zadeneš sedmico, je, da te strela udari. In to je nekaj, na kar smo mi stavili!"

Drugi dvoboj: Lepi Primorc in "pudlasti" Rok

Rok, "še kar lep" (Škrlep), je lepemu Žanu Papiču, ki misli, da je Bog, saj je srkal teran kar na odru, ostro zabil nekaj krepkih in odkorakal v polfinale. Žan mu ni ostal dolžan, predvsem z ugotovitvijo, zakaj je njegov oče gozdar.



Tretji dvoboj: Bergantova bivša obvlada

Eva Virc je kot edina ženska predstavnica z odra krepko nagnala Aleša Novaka in si tako prislužila svoj sanjski dvoboj (po besedah Andreja Težaka -Teškyja je to bilo "javno mesarsko klanje"), saj se je v polfinalu pomerila s svojim bivšim ljubimcem Gašperjem Bergantom. Aleš seveda ni mogel, da ga ne bi omenil: "Eva, najprej si šla študirat filozofijo, nato si se vpisala na Akademijo Panč. Tvoj oče je bil verjetno res vesel. Ampak to še ni bilo dovolj. Naslednja nadgradnja je bila, da si domov pripeljala Berganta. Mislim, usmili se!".

Četrti dvoboj: Zmagovalec Sašo in mali Marko

Nekdanji raper, Sašo Stare, ki so si ga vsi privoščili, podobno kot to počnejo Boštjanu Gorencu - Pižami, na račun njegove teže, je s svojim šarmerskim glasom izredno navdušil že v polfinalu in nato v peti rundi premagal še Roka Škrlepa ter tako stopil na prvo stopničko. A Marko Žerjal je ugotovil: "Sašo, ti nam komikom uničuješ ugled. Zraven tebe nihče ne verjame, da komiki stradamo."

Žaljivo zmerjanje - občinstvo ga obožuje!

Prvi dvoboji v stand-upu so bili v bistvu ogrevanje; v polfinalu, v katerem so se pomerili Gašper Bergant in Rok Šklep ter Eva Virc in Sašo Stare, pa je sledilo solidno nadaljevanje. Finale, ki so napovedovale stopničke, sta s salvami smeha najprej uprizorila nekdanja ljubimca Gašper in Eva ter nato Sašo in Nejc. Sašov šarm je očitno deloval, saj je občinstvo najbolj prepričal in tako tudi uradno postal zmagovalec večera v prcanju.

"V to črno smer po mojem mnenju ne morem več dlje. Žaljenje, žar in te zadeve so nekako zdaj osvojene, lahko se delajo še nadgradnje, a to je nekako to, kar smo zdaj kot žanr osvojili in ponudili občinstvu prek oddaj, prek nastopov. Žena naj bo v kuhinji, če je že na odru, pa naj se sleče, ne pa nasmeji; to pa opažam da v stand-upu kar drži. Še vedno so ženske v manjšini, izredno se razveselimo vsake nove, saj je to lepa popestritev stand-up scene"; ugotavlja organizator Andrej Težak - Tešky.

Tin Vodopivec je podobnega mnenja: "Ja, ta črna komedija, ti žari so res priljubljeni. Čakamo, čakamo, kdo bo šel dlje, kdo bo bolj zbadljiv, kaj mu bo rekel. To je tisto, kar je že samo po sebi precej smešno. Kot organozator pa opažam, da si občinstvo želi tako že uveljavljene komike, ki so zdaj že prepoznavni obrazi, kakor tudi nove, sveže, ki imajo svojstven in unikaten pristop."

Jugovečer brez prevajanja

"Nič ne bomo prevajali, še jaz bom govoril srbsko-hrvaško-bosansko-slovenačko, kakor koli že, nekaj, kar jaz mislim, da je malo "onako" in da se vam ne bo zdelo čudno, da nekdo nekaj sika po slovensko," je bila Teškyjeva napoved drugega večera. Nenad Stefanovski iz Makedonije je navdušil z opisovanjem postopka, kako oče osvaja moderno tehnologijo: "Vidim tri pikice in vem, da piše, piše, piše. Jaz čakam, čakam, čakam, kaj bo, kaj bo. In čez pol ure dobim odgovor: "Ok!" Ampak, to sploh ni bil ok, ampak nič in k." Nikola Silić iz Srbije - le kako bi lahko pozabili njegovo spoznanje, da je popolnoma drugačen po tridesetem letu starosti: "Vse reklame so popolnoma drugačne kot pred enim letom. A potrebujete kredit? Imate težave s prostato? Kaj, s prostato? Sploh ne vem, kje to je. Teh reklam včasih niso vrteli. In glasba, filmi, vse je narejeno za ljudi, ki so manj kot 30." Stara znanka Panča, energična Marina Orsag iz Hrvaške, kot vedno navduši s temeljitim analitskim pristopom opisovanja dogodkov iz realnega življenja. Tokrat se ni pomotoma zaprla v toaletne prostore, ampak je bila težava, kako z avtom, ki gre le 30 na uro, pobegniti iz parkirne hiše. Pri tem sta ji pomagala upravljavec zapornice in redar. Pedja Bajović, samooklicani Bosanec - v gentlemanski opravi s kravato je plesal na Rainning man, močno močno smo se pa nasmejali primerjavam med moškimi in ženskami. "Če bi moški res deževali, veste, kaj bi ženske naredile? Ženska bi se lepo sprehajala in izbrala na koncu le enega. Če bi ženske deževale, o, to bi pa bilo zabavno. Moški bi izbral kar vse kapljice." Dotaknil se je tudi staranja: "Opažam, da vozim kot penzioner, držim volan kot Janković Ljubljano." Niso manjkale niti podrobnosti iz porodne sobe, spoznanja, da dve hčerki nikoli, ampak nikoli ne zaspita hkrati. Ekološki upokojenci pa bodo v prihodnosti ves čas vozili električni avtomobil ponoči, ker je takrat elektrika cenejša. Jugovečer je sklenil Goran Vugrinec iz Hrvaške. Tešky ga je povsem natančno opisal, da ima toliko energije, kot bi padel v red bull. Goran ne mara zime: "Pozimi so ženske kot kinder jajčka. Dokler ne odmotaš, ne veš, kaj si dobil. In bolero. Kdo je izumitelj bolera? V čem je ta skrivnost, da so izumili nekaj, kar ima rokave in pokritega pol hrbta? Največje spoznanje pa je to, da vsi obvladamo word, vse dokler ni treba na diplomo dodati številk strani. In to na vse strani, razen na prvo. No, to je pa izziv. Vzame ti več časa kot pisanje cele diplome."

Še trije večeri

Današnji večer bo ob 21. uri na Ljubljanskem gradu (očitno imajo letos organizatorji res srečo z vremenom in najverjetneje ne bo predstav v Festivalni dvorani) ponudil angleško govoreči dan, ko bodo na svoj račun lahko prišli tudi turisti: Ari Mustonen (Est), Daniel-Ryan Spaulding (Kan), Masud Milas (Hongkong), Ola (Velika Britanija), Piotr Szumowski (Pol), v petek, ki je popolnoma razprodan, bo težko pričakovana jubilejna veriga 10 komikov za 10 let Panča - nastopili bodo komiki, ki so orali ledino na prvem Panču: Andrej Težak - Tešky, Boštjan Gorenc - Pižama, Domagoj Pintarić (Hr), Klemen Bučan, Klemen Mauhler, Lucija Ćirović, Miki Bubulj, Mladen Pahović, Perica Jerković in Tin Vodopivec. Zadnji sobotni večer pa bo popolnoma slovenski večer "stand-up zvezd": Boris Kobal, Jan Kreuzer, Martina Ipša, Stefan Šumanac - Šumi in Vid Valič. Popularni Vid ne samo, da bo na grad privabil mnogo deklet, premierno bo tudi izvedel izsek iz svoje nove celovečerne predstave Tvoj bodoči bivši mož.

Tanja Mojzer, besedilo in video, montaža videa: Maja Ikanović, foto: Tomaž Kos