Miki Miška, najslavnejši Disneyjev lik in hkrati simbol pogoltnosti korporacije

90 let, odkar se je prvič pojavil na platnu

18. november 2018 ob 09:54,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 10:18

New York - MMC RTV SLO, STA

Miki Miška velja za dobrega in poštenega ter potrpežljivega junaka, čeprav je mogoče, predvsem preko videoiger, spoznavati tudi njegovo bolj nagajivo in trmasto plat.

Eden prepoznavnejših, če ne kar najprepoznavnejši, junakov Walta Disneyja obeležuje devetdesetletnico prvega pojava v javnosti. Zanimivo je, da je mišek v rdečih kratkih hlačah in rumenih čeveljcih tedaj zamenjal zajčka iz risanke o srečnemu zajčku Osvaldu, katerega pogrešano kopijo so po poročanju tujih medijev ravno v minulih dneh odkrili na Japonskem.

Disney je namreč Miki Miška kot svoj novi lik zasnoval za tem, ko je izgubil pravice nad likom Osvalda. Javnosti ga je prvič predstavil 18. novembra 1928 v kratki risanki Steamboat Willie, ki so jo prikazali v newyorškem Colony Theatre. Likovno je miška zasnoval Ub Iwerks, v prvih risankah pa mu je glas posodil sam Walt Disney.

Od filmov prek stripov do TV-ja in videoiger

Antropomorfna pojava Miki Miška se je iz preprostega lika animiranih filmov in stripov razvila v enega danes mednarodno najbolj prepoznavnih animiranih likov podjetja Walt Disney. Do danes se je Miki Miška pojavil v več kot 100 filmih. Sprva v krajših produkcijah, kot sta denimo The Band Concert (1935) ali Brave Little Tailor (1938), postal pa je tudi priljubljen stripovski junak.

Kasneje je prešel še na televizijo in bil med letoma 1955 in 1996 glavni akter The Mickey Mouse Cluba, danes pa sta aktualni seriji Mickey Mouse ter Mickey and the Roadster Racers. Mišek je nastopil še v nekaterih celovečernih produkcijah, ena od prvih je bil film Fantasia iz leta 1940, med zadnjimi pa je Mickey's Twice Upon a Christmas iz leta 2004.

Kar deset risank, v katerih je nastopil Miki Miška, je bilo nominiranih za oskarja za najboljši animirani kratki film, nagrado pa je leta 1942 prejel film Lend a Paw. Poleg na filmu in v tisku je sloviti mišek tudi junak videoiger, pojavlja se kot motiv na različnih izdelkih ter veselo maha obiskovalcem Disneyjevih tematskih parkov. Leta 1978 je postal tudi prvi risani junak, ki mu je bila posvečena zvezda na slovitem hollywoodskem pločniku slavnih.

"Vskočil" namesto zajca Osvalda

Usoda Mikija Miške pa bi bila drugačna, če Disney ne bi izgubil pravic nad svojim prvim animiranim projektom o srečnem zajcu Osvaldu, ki so pripadale Universal pictures, za katere je tedaj delal.

Prav v teh dneh je odmevalo zanimivo odkritje, da je Yasushi Watanabe (84) še kot mladenič v Osaki za znesek, danes vreden bore štiri dolarje, kupil posnetek z animiranim filmom, za katerega je šele nedavno odkril, da gre za Disneyjevo produkcijo iz animirane serije Oswald the Lucky Rabbit, ki so jo začeli ustvarjati leta 1927.

Watanabe je film prepoznal, ko je prebiral delo o omenjeni seriji, v katerem piše, da je sedem od 26 kratkih filmov o zajcu Osvaldu izgubljenih. Časnik, ki je povzel najditeljevo zgodbo, je stopil v stik z Disneyjevimi arhivi, kjer so potrdili, da gre za enega od izgubljenih delov z naslovom Neck'n'Neck, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Že pred tem so v javnost pronicale vesti o odkritji filmov z Osvaldom, med drugim so enega našli na Norveškem leta 2014.

Simbol pogrošnosti in pogoltnosti

Zaradi svoje vseprisotnosti v popularni kulturi je Miki Miška postal simbol podjetja Walt Disney, v katerega blagajno je prinesel neslutene vsote zelencev, in samih Združenih držav, zato je priljubljeno sredstvo protiameriške satire, denimo razvpite underground risanke Mickey Mouse in Vietnam (1969). V zadnjih desetletjih so si ga privošlili tudi ustvarjalci Simpsonovih in South Parka, kjer so se norčevali predvsem iz pogoltnosti megalomanske Disneyjeve korporacije.

V slengovskem izrazoslovju lahko omemba Miki Miške pomeni nekaj nepomembnega, amaterskega ali trivialnega. V drugem delu kultnega Botra, denimo, Fredo svojo prevaro brata Michaela Corleoneja utemeljuje z dejstvom, da so mu vedno nalagali nepomembne naloge: "Pošlji Freda, naj naredi to, pošlji Freda, naj naredi tisto! Naj nekje poskrbi za kak nočni klub Mikija Miške!" Sly Stallone v Demolition Manu slabo delujočemu sistemu umetne inteligence vpije: "Zaviraj! Zaviraj! Zaviraj zdaj, ti Miki Miška drekač!"

Na Otoku pa je Miki Miška lahko celo sinonim nekaj, kar je slabe kakovosti ali ponarejeno; v začetku 80. je premierka Margaret Thatcher Evropski parlament označila za "parlament Mikija Miška".

