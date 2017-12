Altered Carbon - futuristična serija, kot je na televiziji še ni bilo?

Netflixova najambicioznejša serija do zdaj

17. december 2017 ob 13:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Altered Carbon med ljubitelji znanstvene fantastike in futurističnih cyberpunk romanov velja med privrženci tega žanra za kultno delo in Netflix upa, da bo ekranizacija romana Richarda K. Morgana velika uspešnica.

Napovednik, ki je izšel prejšnji teden, že nakazuje, da so pri Netflixu projekt zastavili izjemno velikopotezno. Prva sezona bo imela deset epizod, vsaka pa naj bi stala nekje med 6 in 7 milijonov dolarjev.

Serija Altered Carbon je s tem največja, najdražja in najambicioznejša serija tega spletnega ponudnika vsebin, scenarij in produkcijo pa so zaupali Laeti Kalogridis (Shutter Island, Bionična ženska).

Altered Carbon, posnet po Morganovem romanu iz leta 2002, je postavljen 300 let v prihodnost, v kateri cveti neobrzdani kapitalizem, v katerem ni enakosti pred zakonom in v katerem je na prodaj prav vse - celo večno življenje. Smrt je namreč v prihodnosti premagana s skladiščenjem človeške zavesti v digitalnih vsadkih, ki ultrabogatim omogočajo, da konstantno obnavljajo svoja telesa in posledično živijo večno.

Glavni junak romana je nekdanji elitni vojak Takeshi Kovacs, oživljen v tujem telesu (Joel Kinnaman), ki mora poiskati organizatorje spodletelega atentata na enega nesmrtnih bogatašev. Kovacs, ki ima turbulentno preteklost, se naglo zaplete v spletke in zakulisne igrice visokih krogov moči.

15 let iskanja

Netflix je serijo naročil dolgih 15 let po tem, ko je Kalogridisova odkupila pravice za ekranizacijo romana, pri čemer je sprva nameravala posneti film. A zaradi kompleksne narave knjižne predloge in določenih za mladoletne neprimernih vsebin, so se studii Altered Carbonu vsa ta leta ogibali - dokler ni lani serije naročil Netflix.

Kalogridisova pravi, da je izredno hvaležna Netflixu, da so tvegali z njeno vizijo in ker so res razumeli zahtevni material. Kot navaja Entertainment Weekly, je končni izdelek videti nekako kot spoj Iztrebljevalca, Matrice in serije Black Mirror, a hkrati ustvarja popolnoma svoj univerzum.

"Zelo drugačno je od vsega drugega - ima nekaj pridiha Philipa K. Dicka, nekaj Williama Gibsona in jasno precej Ridleyja Scotta. Dejansko je v Altered Carbonu mogoče zaznati celo nekaj Orsona Wellesa in Johna Hustona. Skušali smo si zamisliti, kako bi bila videti globalizirana prihodnost na Zemlji, z določenimi tehnološkimi spremembami, a veliko mero človečnosti," je razložila Kalogridisova.

Od Igre prestolov do Altered Carbona

Režijo pilota serije je prevzel Miguel Sapochnik, angleški filmski in televizijski režiser, ki je sicer trenutno polno zaposlen s snemanjem zadnje sezone Igre prestolov, zato je bila Kalogridisova še toliko bolj vesela, da ga je uspela zvabiti v ekipo - pa četudi samo za eno epizodo.

Netflix je premiero Altered Carbona napovedal za 2. februar.

K. S.