Angelina v uničenem Mosulu: "Najhujše razdejanje, kar sem ga videla"

Mednarodno skupnost je pozvala k ukrepanju

18. junij 2018 ob 08:34

Mosul - MMC RTV SLO

Angelina Jolie je leto dni po osvoboditvi Mosula izpod nadvlade Islamske države obiskala to iraško mesto in bila pretresena nad prizori: "To je najhujše razdejanje, kar sem ga videla v življenju," je dejala.

Slavna igralka in režiserka, ki je tudi posebna odposlanka Urada Združenih narodov za begunce (UNHCR), se je odpravila na svojo že 61. misijo in peto v Iraku. Z UNHCR-jem sodeluje od leta 2001.

Joliejeva se je sprehodila po ozkih, od bomb uničenih ulicah starega dela mesta in se srečala z družinami, ki so zaradi prelivanja krvi in spopadov izgubile svoje domove in najbližje. Nad zahodnim delom Mosula je imela tri leta nadzor skrajna organizacija Islamska države, boji za ponovni prevzem mesta pa so bila najobsežnejša in najdaljša mestna bitka po drugi svetovni vojni, so zapisali pri UNHCR-ju. Dodali so, da je mogoče uničenje mesta primerjati s povojnim razdejanjem Dresdna.

"V ruševnih so še vedno zakopana trupla"

Joliejeva je vidno pretresena nad razdejanem spregovorila pred ruševinami Al Nurijeve mošeje: "To je najhujše uničenje, kar sem ga videla v vseh letih sodelovanja z UNHCR-jem. Tukajšnji ljudje so izgubili vse, njihovi domovi so uničeni, so obubožani in zapuščeni. Nimajo zdravil za svoje otroke, mnogi živijo brez tekoče vode in osnovnih potrebščin. V porušenih stavbah so še vedno trupla. Po nepredstavljivih travmah zaradi okupacije se zdaj počasi znova skušajo postaviti na noge, a pri tem nimajo nikakršne pomoči. Nimam besed za to, kakšno moč in pogum moraš imeti, da začneš po takšnih izgubah znova sestavljati življenje. A ljudje v Mosulu to počnejo. Čeprav so pretreseni in v šoku, še vedno upajo. Kar je ostalo od njihovih domov, čistijo z golimi rokami in pomagajo drug drugemu. Kljub razmeram pa so srečni, saj so lani konec ramazana doživljali pod okupacijo. Letos pa so svobodni."

Zvezdnica je dodala, da mora mednarodna skupnost poskrbeti, da se Iračani lahko vrnejo v svoje domove. "Pozivam mednarodno skupnost, naj ne pozabi na Mosul in naj se ne obrača stran od Mosulčanov. Iz preteklosti Iraka smo se naučili, da je zelo nevarno, če za seboj pustimo praznino."

Naslednji dan je - že tretjič v šestih letih - obiskala tudi begunsko taborišče v Domizu, kamor se je pred vojno v Siriji zateklo 33.000 ljudi.

A. P. J.