Björk med snemanjem Plesalke zlorabljena? Producent: "Ona je zlorabljala nas."

Plesalka v temi bila nagrajena leta 2000 v Cannesu

17. oktober 2017 ob 10:19

Köbenhavn - MMC RTV SLO

V zadnjih dneh se zaradi razkritja nečednosti producenta Harveyja Weinsteina veliko govori o spolnih zlorabah zvezdnic. Zadnja se je oglasila islandska umetnica Björk, ki trdi, da je bila žrtev zlorabe danskega režiserja, domnevno Larsa Von Trierja.

Von Trier se je kot režiser podpisal pod uspešnico Plesalka v temi, v kateri je v filmski vlogi zablestela prav Björk. Zvezdnica se je nedavno oglasila na Facebooku in zapisala: "Postalo mi je jasno, da je splošno sprejemljivo, da se lahko režiser dotika igralke in jo nadleguje po mili volji, filmska industrija pa vse to mirno gleda in dopušča. Ko sem ga zavrnila, se je začel znašati nad menoj in me kaznovati ter me v medijih opisovati kot težavno." Dodala je, da je lahko incident mirno pustila za seboj, ker ni imela ambicij v igralskem svetu, se ji pa smilijo druge ženske, ki bi rade uspele v tem poslu, piše Guardian.

Björk je v svoji karieri posnela le en film, omenjeno Plesalko v temi, ki ji je na filmskem festivalu v Cannesu leta 2000 prinesla nagrado za najboljšo žensko vlogo. Von Trier je za isti izdelek dobil prestižno zlato palmo.

"Nisva bila ravno prijatelja"

51-letnica ni s prstom konkretno pokazala na Von Trierja, omenila pa je, da je šlo za danskega režiserja, zato je bila prva misel prav Von Trier. Zato ni trajalo dolgo, da je prišel odziv. Režiserjev predstavnik je sprva le zavrnil njene obtožbe, drugih izjav pa ni želel dati. Ker pa je primer na Danskem močno odmeval, se je oglasil tudi sam Von Trier, ki je dejal: "Gre za neutemeljene obtožbe. Dejstvo pa je, da na snemanju nisva bila ravno prijatelja."

Zgovornejši je bil danski filmski producent Peter Aalbaek Jensen, ki je s Von Trierjem sodeloval pri več filmih, tudi pri Plesalki v temi. Jensen je dejal: "Kolikor se spomnim, sva bili žrtvi takrat midva z Larsom, z nama pa tudi vsa ekipa. Ta ženska je bila močnejša od naju skupaj. Ukazovala je o vsem, bila je tako nemogoča, da smo že začeli razmišljati o tem, da bi snemanje preprosto končali."

A. P. J.