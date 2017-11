Bob Geldof vrnil nagrado, noče biti na istem seznamu kot "morilka" San Su Čijeva

Aung San Su Či mednarodna skupnost obsoja, da v konfliktu ne stori dovolj

14. november 2017 ob 17:52

Dublin - MMC RTV SLO

Irski glasbenik Bob Geldof, ki je znan tudi kot velik aktivist, je v dublinsko mestno hišo jezno vrnil naziv častnega občana. Razlog: ne želi imeti nagrade, katere dobitnica je bila tudi mjanmarska voditeljica.

Aung San Su Či, sicer tudi prejemnico Nobelove nagrade za mir, je mednarodna skupnost v zadnjem času večkrat ostro kritizirala, ker navkljub poročilom o etničnem čiščenju muslimanskega ljudstva Rohinga ni ukrepala.

"Aung San Su Či je bila v tem mestu izredno dobrodošla, tudi sam sem sodeloval pri tem. Izkazalo pa se je, da je morilka in sam nočem biti na istem seznamu z nekom, ki ga Združeni narodi povezujejo z genocidom," je bil po poročanju CNN-a ob vrnitvi častnega naziva v Dublinu oster Geldof, nekdanji 'frontman' skupine Boomtown Rats, ki je sicer znan po svojih humanitarnih prizadevanjih.

Glasbenik je omenjeno nagrado, ki se uradno imenuje Znak svobode mesta Dublin, prejel leta 2006, San Su Čijeva pa je dobitnica postala leta 1999, ko je bila v hišnem zaporu, osebno pa jo je prevzela leta 2012. Mjanmarska voditeljica je podobno nagrado dobila tudi v Oxfordu, vendar pa so ji jo mestni svetniki prejšnji mesec ravno zaradi njenega (ne)odziva na krizo z Rohingi odvzeli, v javnosti pa so se že pojavili tudi pozivi, naj se ji iz istega razloga odvzame tudi Nobelova nagrada.

"Posameznik ni nemočen v primeru pomanjkanja pravičnosti"

Geldof je legendarni organizator humanitarnih dogodkov, med katerimi je bil najbolj prepoznaven Band Aid, ki je za pomoč lačnim v Etiopiji posnel skladbo Do They Know It's Christmas Time, ki je eden najbolje prodajanih singlov vseh časov.

Na vprašanje, zakaj se je lotil tovrstnih dejavnosti, je dejal, da zato, ker je s tem mogoče spreminjati stvari in pokazati, da posameznik ni nemočen v primeru tragedije ali pomanjkanja pravičnosti. Tega se je naučil s pomočjo rock'n'rolla in po zaslugi otroštva, ko je hitro ostal brez matere ter si ni želel končati na dnu.

Njegove koncerte Live Aid je s pomočjo prenosov BBC-ja videla več kot poldruga milijarda ljudi, s čimer so zbrali več kot 150 milijonov funtov pomoči. Leta 2005 je z naslednikom "superfestivala" na desetih lokacijah hkrati pritiskal na voditelje držav G8 in osveščal svet o težavah sodobne Afrike.

Istega leta je prejel nagrado za življenjsko delo brit, še vedno pa z Bonom Voxom sodeluje v neprofitni organizaciji One Campaign in je aktiven v organizaciji Africa Progress Panel, ki jo je ustanovil nekdanji generalni sekretar Združenih narodov Kofi Anan.

"Glasba sama po sebi ne more spreminjati sveta. Za to je potrebno nekaj družbenega in kolektivnega aktivizma. Mi je pa prepoznavnost gotovo dala več možnosti, da na pomembne stvari opozarjam prek medijev," je dejal Geldof.

T. H.