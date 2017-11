Aung San Su Či le obiskala Rakajn, od koder je zbežalo že 600.000 Rohingov

Dogovora o vrnitvi Rohingov v domovino še ni

2. november 2017 ob 07:59

Sittwe - MMC RTV SLO

Mjanmarska voditeljica Aung San Su Či je prvič od začetka spopadov v pokrajini Rakajn avgusta letos nenapovedano obiskala to pokrajino, od koder se v Bangladeš še vedno velijo dolge kolone Rohingov.

Su Či je v spremstvu 20 sodelavcev obiskala prestolnico pokrajine Sittwe in nekaj drugih mest, ni pa znano, ali se bo ustavila tudi v vaseh, v katerih živijo večinoma Rohingi.

Voditeljico, tudi prejemnico Nobelove nagrade za mir, je mednarodna skupnost v zadnjem času večkrat ostro kritizirala, ker navkljub poročilom o etničnemu čiščenju muslimanskega ljudstva Rohinga ni ukrepala. Septembra je nato le spregovorila o konfliktu. Obsodila je kršitve človekovih pravic, a s prstom ni pokazala na vojsko ali se dotaknila obtožb o sistematičnem etničnem čiščenju. Nedavno je predstavila tudi načrt za prenehanje spopadov in načine za večji razvoj pokrajine Rakajn. Dejala je, da bo to omogočila s postavitvijo civilne vlade v sodelovanju s tamkajšnjimi poslovneži in tujimi donatorji, piše BBC. A mednarodne človekoljubne organizacije še vedno ne morejo priti do najbolj ogroženih predelov, poleg tega pa mjanmarska vlada še ni sporočila, ali se bodo Rohingi, ki so zbežali čez mejo, lahko vrnili v domovino in pod kakšnimi pogoji.

Vojska zavrača ciljanje civilistov

Razmere so se zaostrile 25. avgusta, ko je oboroženo krilo Rohingov napadlo tamkajšnjo policijsko postajo in ubilo 13 policistov. Izbruhnilo je nasilje, posredovala je vojska, kar je sprožilo množični beg Rohingov. Vojska sicer trdi, da so njene operacije usmerjene v izkoreninjenje uporniškega krila Rohingov in ves čas zavrača, da so njena tarča tudi civilisti.

Ljudstvo Rohinga, večinsko muslimanska skupnost v pretežno budistični pokrajini Rakajn, že vrsto let v Mjanmarju bije težek boj. Mjanmarske oblasti namreč vztrajajo, da gre za nezakonite priseljence. Septembra je Bangladeš napovedal, da bo omejil gibanje Rohingov, ki so se zatekli na njihovo ozemlje, in da se ne bodo mogli več prosto gibati po državi. A napovedal je tudi, da bo ob meji z Mjanmarjem zgradil veliko taborišče za 400.000 ljudi.

