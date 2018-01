Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Pravi, da bi most močno prispeval h krepitvi trgovine in turizma. Foto: Reuters Sorodne novice Družba Eurotunnel gleda v čas po brexitu - postala je Getlink Dodaj v

Boris Johnson bi med Otokom in Francijo zgradil most

Za povezovanje Evrope

19. januar 2018 ob 16:01

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski zunanji minister Boris Johnson je izdal predlog, da bi čez Rokavski preliv zgradili most, ki bi po brexitu Veliko Britanijo povezoval s Francijo in preostalo Evropo.

Po poročanju britanskega časopisa Daily Telegraph je Johnson v pogovorih z visokimi francoskimi predstavniki na britansko-francoskem vrhu dejal, da se mu zdi absurdno, da državi povezuje le ena železniška proga, s čimer se je strinjal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Johnson se že dalj časa zavzema za to, da bi poleg železniškega pod Rokavskim prelivom zgradili še cestni predor, zdaj pa je začel omenjati še možnost mostu. Meni, da bi 34,5 kilometra dolg most prispeval h krepitvi trgovine in turizma po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Prepričan je, da bi ga lahko zgradili s pomočjo denarja zasebnih vlagateljev.

Britansko zunanje ministrstvo pisanja časopisa Daily Telegraph za zdaj še ni želelo komentirati.

P. B.