Bruce Springsteen proti Trumpu: Mi smo nov ameriški odpor

Madonna je tako kot številni drugi slavni nagovorila zbrane na največjem shodu v Washingtonu. V govoru, v katerem je večkrat uporabila kletvice, je med drugim poudarila, da se začenja revolucija ljubezni in boj za pravico do svobode in enakosti. Foto: Reuters

Springsteen priredil poslovilni koncert za Obamo

23. januar 2017 ob 17:21

Perth - MMC RTV SLO/STA

"V mislih in srcih smo s sto tisoč moškimi in ženskami, ki so šli na ulice proti sovraštvu in delitvam ter za strpnost, vključevanje, pravico do svobodne izbire pri odločitvah za partnerja in otroke ter pravičnost za vse rase," je poudaril.

Na koncertu v Perthu v Avstraliji je 67-letnik omenil tudi druga področja, na katerih se za ZDA pod novim predsednikom pričakujejo spremembe, kot so okolje, zdravstveno zavarovanje in pravice priseljencev. "Smo na vaši strani. Mi smo nov ameriški odpor," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA še sporočil protestnikom, ki so se v soboto zbrali na mirnih shodih po ZDA in svetu.



Springsteen je znan po tem, da ne skriva svojega političnega prepričanja. Teden dni pred Trumpovo prisego je v Beli hiši priredil poslovilni koncert za tedanjega predsednika Baracka Obamo in člane njegove administracije. Nastopil je tudi ob Obamovi inavguraciji pred osmimi leti. Ob prisegi Trumpa pa - tako kot številni drugi ameriški glasbeniki - ni želel nastopiti.

Podporo sobotnim pohodom žensk so izrazili tudi številni drugi ameriški zvezdniki. Nekateri so se shodov tudi udeležili in nagovorili množice ter opozarjali, da so se zbrali v imenu dostojanstva celotnega naroda, za pravice, ki so pod udarom in proti delitvam ter nestrpnosti.

Madonna: ne spodbujam nasilja

Med njimi je bila tudi kraljica popa Madonna, ki je tako kot številni drugi slavni nagovorila zbrane na največjem shodu v Washingtonu. V govoru, v katerem je večkrat uporabila kletvice, je med drugim poudarila, da se začenja revolucija ljubezni in boj za pravico do svobode in enakosti. "Hodimo skupaj skozi to temo in se z vsakim korakom zavedajmo, da nas ni strah, da nismo sami, da se ne bomo umaknili. Da nihče nima možnosti za uspeh proti resnični solidarnosti," je pozvala pevka v črni kapi z mačjimi ušesi, "pussyhat", ki je postala simbol shodov proti Trumpu in njegovi politiki do žensk.

Dejala je tudi, da je veliko razmišljala o tem, da bi razstrelila Belo hišo, a ve, da s tem ne bi ničesar spremenila. Ta izjava je sprožila plaz kritik v medijih in na družbenih omrežjih. Madonna je v nedeljo na Instagramu pojasnila, da tega stavka ne bi smeli iztrgati iz konteksta, temveč bi morali gledati njeno sporočilo kot celoto. Poudarila je še, da ni nasilna in da ne spodbuja nasilja.