Cardi B v boju za največ MTV-jevih nagrad

Glasbenica je nominirana v kar desetih kategorijah

17. julij 2018 ob 11:41

New York - MMC RTV SLO, STA

Za letošnje nagrade za glasbo in video televizije MTV, ki jih bodo podelili 20. avgusta v New Yorku, je kar deset nominacij prejela vzhajajoča ameriška raperka Cardi B.

Cardi B je pet nominacij prislužila s sodelovanjem z Brunom Marsom – skupaj sta namreč ustvarila pesem Finesse (Remix). Uspešnica je med drugim nominirana tudi v kategoriji za videospot leta, kjer ji nasproti stojijo videospoti Ariane Grande (No Tears Left to Cry), Camile Cabello (Havana), dueta The Carters (APES**T), Childish Gambina (This Is America) in Draka (God's Plan).

Cardi B je nominirana tudi v kategoriji za umetnico leta, v kateri se bo pomerila z Ariano Grande, Brunom Marsom, Camile Cabello, Drakom in Post Malono.

Prav tako se je Cardi B znašla med nominiranci za novinca leta, njen hit Bartier Cardi pa je nominiran še v kategoriji za najboljši hip-hop video leta. V kategoriji, ki nagrajuje uspešno glasbeno sodelovanje, je nominirana tudi s pesmijo Dinero, ki jo je ustvarila skupaj z Jennifer Lopez in DJ Khaledom. Uspešnica Dinero je nominirana tudi v kategoriji najboljšega videospota latinskoameriške produkcije.

Bruno Mars je lani prejel šest grammyjev, letos pa lahko osvoji prav toliko MTV-jevih nagrad. Nominacijo več je dobil Childish Gambino, prav toliko Drake, Camilla Cabello jih je dobila pet. Pet nominacij ima tudi Ariana Grande, Khalid pa štiri.

Taylor Swift je prejela tri nominacije, in to vse v manj odmevnih kategorijah. Za nagrado se bo potegovala v kategoriji montaže, vizualnih učinkov in režije, poročajo ameriški mediji. Beyonce in Jay-Z, ki sodelujeta pod imenom The Carters, pa sta prejela osem nominacij za letošnje nagrade MTV.

MTV letos že drugič nagrade podeljuje v spolno nevtralnih kategorijah. Lani je največ (šest) nagrad odnesel Kendrick Lamar.

Spodaj si lahko ogledate videospote, ki se na letošnji podelitvi nagrad MTV potegujejo v kategoriji najboljšega videospota leta.

K. Ši.