Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Joker Out so še vedno aktualni zmagovalci četrte Špil lige. Foto: Borut Živulović/BoBo Skupino Sickbreed sestavljajo Maks Drobež (pevec, kitarist), Ivan Spahija (kitarist, klaviaturist), Leon Samotorčan (baskitarist) in Andraž Leben (bobnar). Foto: Teja Osredkar In The Attic sestavljajo Tatiana Smirnova (pevka in klaviaturistka), Christopher Charlsworth (bobnar in baskitarist) in Edvard Hadalin (kitarist). Foto: Monika Zupin O.K. Junior so Vid Kavrečič (pevec, kitarist), Maj Pucer (bobnar), Maj Primik (baskitarist) in Filip Valant (pevec, klaviaturist). Foto: Reni Babič Skupino Garlik sestavljajo Nika Sluga, Žiga Česen, Tej Jerkič, Žiga Trček, Jan Mori, Žan Koprivec Perjet in Nina Kuharič. Foto: Laura Palka Kmalu bo znano, kdo bo nasledil Joker Out. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v

Čas je za novo generacijo: kdo bo nasledil Joker Out?

Pred vrati je nov finale Špil lige

21. junij 2018 ob 20:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zasedbe In The Attic, O.K. Junior, Garlik in Sickbreed so letošnji finalisti prve lige dijaških skupin Špil liga. Le ena pa bo nasledila lanske zmagovalce Joker Out.

13 skupin se je konec lanskega oktobra spustilo v nov boj za končno zmago in nastopu na dogodku Šiška Open, ki bo potekal jutri pred Kinom Šiška. Izmed štirih, ki so se uvrstile v finale, sta se dve že predstavili na Špil ligi v preteklosti, dve pa sta novinki.

V finale so se prvič uvrstili koprski rokerji O.K. Junior. Njihova zgodba se je začela pred tremi leti, ko sta bila Maj Pucer in Vid Kavrečič v skupini, ki je na koncu razpadla. "Naš učitelj je prek glasbene šole našel Maja (Primika, op. a.) in smo se združili. Po letu in pol se nam je pridružil še Vidov sošolec v glasbeni šoli, Filip," je pojasnil Pucer. Najprej so želeli poimenovati skupino O.K. Band, ampak ker to že obstaja, so se odločili za O.K. Junior. "Ker smo majhni," je dodal Kavrečič.

Na Špil ligo so se prijavili na pobudo Mateja Mršnika. V prvi vrsti pa so si želeli zabave in novih izkušenj. Preigravajo veliko zvrsti glasbe od metala, panka, balad, rocka ... "Nam pa je najbolj všeč dark metal," je poudaril Pucer. Najraje ustvarjajo avtorske skladbe. "Večinoma pišemo besedila v slovenskem jeziku, ker je to naš materni jezik in se tako bolje izražamo," je sklenil Kavrečič.

Povratniki v finalu

Po dveh letih so se v finale spet prebili In The Attic. Njihova zgodba se je začela na britanski mednarodni šoli v Ljubljani, ko so člani skupine začeli igrati v šolskih skupinah. Prišla je pobuda učitelja glasbe, da se prijavijo na razpis za Špil ligo leta 2015 in takrat je nastala skupina In The Attic. "Špil liga je bila za nas tri leta nazaj v bistvu nekakšen razlog za ustanovitev In The Attica. Skozi njo smo ugotovili, kakšni so naši cilji in smeri kot glasbeniki. Letos smo se znova hoteli vrniti na Špil ligo, ker hočemo razkazati svoj napredek kot skupina in ustvariti zanimanje za našo glasbo," je povedal kitarist skupine Edvard Hadalin.

Kot pravijo sami, se njihova glasba najbolj spogleduje z alternativnim rockom. "S tem da se v tem žanru malo pozabavamo in kdaj dosežemo od psihedeličnih do garažnih slogov. Radi ustvarjamo s posvetom na zanimivo harmonijo akordov, saj kdaj uporabljamo bolj džezovske akorde. Posvečamo pa se tudi besedilom. Te ustvarjamo in oblikujemo v zanimiv večji narativ, ki ga predstavljamo z našim prvim albumom Jimmy's. Besedila na desetih pesmih z albuma opisujejo zgodbo osrednjega lika Jimmyja in se razvijajo z referencami na znana literarna dela, kot so Zločin in Kazen ter Alica v čudežni deželi. Ker nas zanimajo tragedije, je večina naših besedil nekako temačnejših," je pojasnil Hadalin. In ker prihajajo iz mednarodne šole in je njihova pevka iz Rusije, bobnar iz Avstralije, se pogovarjajo in ustvarjajo v angleščini.

Novinca Garlik in Sickbreed

Prvič pa bodo adrenalin na finalu Špil lige občutili Garlik. "Ime je nastalo popolnoma naključno, obdržali pa smo ga zaradi zanimivega zvena. Morda tudi ujemanje s kitaristovim priimkom, ki se piše Česen, ni naključje," je pojasnil Žan Koprivec Perjet. Njihova zgodba se je začela septembra 2017, ko se je zasedba prvič zbrala v danes delujoči obliki. Kot zanimivost: polovica članov obiskuje gimnazijo Bežigrad, ki jim je omogočila tudi prostor za vaje.

Za sodelovanje na Špil ligi so se odločili, da bi pridobili nekaj odrskih izkušenj in svojo glasbo predstavili širšemu občinstvu. Hkrati pa so želeli tudi povratne informacije strokovnjakov, ki sodelujejo s Špil ligo. Njihov glasbeni slog opisujejo z besedo "Blindie". "Je mešanica bluza in neodvisne indieglasbe. Tako iščemo razmerje med spevnim in drznim glasbenim slogom," je pojasnil Koprivec Perjet. Njihova besedila so v angleškem jeziku: "Slovenščina je speven jezik in primeren za pisanje avtorskih besedil, vendar bi radi sporočilo naših besedil delili z večjim občinstvom. S slovenščino bi bili omejeni na zgolj slovensko govoreče."

Prvič pa bodo v finalu nastopili tudi člani skupine Sickbreed. Njihova skupna pot sega v leto 2014, ko sta pevec in kitarist igrala na osnovnošolski valeti. "Skupina pa se je resno začela udejstvovati aprila 2015, ko sta se pridružila še baskitarist in bobnar. Ime je nastalo z združitvijo dveh besed, katerih pomen v poslušalcu vzbuja čustven odziv, kombinacija samostalnika in pridevnika," je pojasnil Ivan Spahija.

Predstavniki mladega vala alternativnega rocka so se na Špil ligo prijavili, ker so potrebovali koncerte. "Formula za našo pesem: spevna vokalna melodija + močan 'riff'," je pojasnil Spahija. Skupina igra skoraj samo avtorsko glasbo, ki je delo pevca in kitarista Maksa Drobeža. "Besedila so v angleščini, ker nam to zveni lepše," je še pojasnil Spahija.

Klavdija Kopina