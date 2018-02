Danski znanstveniki pripravili čips iz telesa meduze

Ali lahko "meduzin čips" nadomesti čips iz krompirja?

22. februar 2018 ob 13:22

Kopenhagen - MMC RTV SLO

Danski znanstveniki so potrdili, da bomo lahko priljubljeni prigrizek - hrustljavi čips - kmalu pripravljali tudi iz meduz.

Danskim znanstvenikom je želatinasto ogrodje meduze uspelo spremeniti v čips, ki je zelo podoben krompirjevemu. Skupna naj bi jima bila tekstura in poln okus.

Od krompirjevega pa se vseeno zelo razlikuje

Čips iz meduze je zaradi načina priprave bolj zdrav kot tisti, ki ga najdemo na policah trgovin. Čipsa namreč ni treba cvreti.

Telo meduze je treba najprej položiti v alkohol, ki iz njega izloči skoraj vso vodo. Izločanje vode traja približno en dan. To pomeni, da je "meduzin čips" sestavljen zgolj iz izsušenega gela meduze in nekaj kapljic alkohola. "Potem ko smo meduzo položili v alkohol, pa smo opazili, da je po izločanju vode gel postal hrustljav. Bili smo presenečeni," je za ameriške medije povedala danska univerzitetna znanstvenica Mie Pedersen.

Nova kuharska specialiteta?

Na danski univerzi upajo, da bodo nad pripravo "čipsa meduze" navdušili vrhunske kuharje s celotnega sveta. "Meduze bi lahko v prihodnosti predstavljale osnovno surovino za izdelavo prigrizkov, kot je čips," je še dodala Pedersenova in predlagala, naj kuharji pri pripravi čipsa eksperimentirajo. Gel lahko položijo v različne vrste alkohola in tako ustvarijo prigrizke z različnimi okusi.

Taka priprava bo še posebej dobrodošla čez nekaj let, ko bo zaradi višje temperature morske vode populacija meduz še narasla. Meduze so namreč ene izmed redkih prebivalcev oceana, ki se na okoljske spremembe dobro odzivajo. Še več - v toplejši vodi se hitreje razmnožujejo.

Želatinasto telo meduze je zelo bogato s snovmi, ki iz telesa izločajo proste radikale. To so atomi, ioni, molekule ali kompleksi, ki so zelo reaktivni in nestabilni. Zaradi teh lastnosti hitro reagirajo z drugimi molekulami. Takšne reakcije so za celice, ki gradijo človeško telo, škodljive, ker jih poškodujejo in povzročajo različna obolenja. Posledično te snovi upočasnjujejo staranje in preprečujejo razvoj raka na prostati.

K. Ši.