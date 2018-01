Dennis Rodman "napihal" in noč preživel v zaporu

Pridržan do streznitve

15. januar 2018 ob 20:24

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji veliki zvezdnik NBA-ja, razvpiti košarkar Denis Rodman, se je spet znašel v težavah. Vozil je pod vplivom alkohola, zaradi česar je noč preživel za zapahi.

Zdaj 56-letni Rodman, ki je časopisne stolpce polnil tako s predstavami pod obročem kot tudi z razgibanim in škandalov polnim življenjem zunaj igrišč, se je spet znašel na naslovnicah.

Policija ga je v soboto zaustavila ob redni kontroli v kalifornijskem letoviškem kraju Newport Beach južno od Los Angelesa.

Policisti so Rodmana povabili na preizkus treznosti, a ga ni uspešno opravil. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, so ga odpeljali na bližnjo policijsko postajo, kjer je opravil še preizkus z alkotestom, merilcem alkohola v izdihanem zraku, ki je potrdil, da je vozil vinjen.

Zato je lastnik petih šampionskih prstanov Lige NBA noč do streznitve preživel v priporu v zaporniški celici.

Rodmana, ki je svetovno slavo požel tudi v vlogi samooklicanega mediatorja med Severno Korejo in preostalim svetom kot osebni prijatelj severnokorejskega avtokratskega voditelja Kim Džong Una, so izpustili na prostost v nedeljo.

Zahvala policiji za korekten odnos

Rodman, ki je v preteklosti enkrat že priznal, da je vozil avtomobil v vinjenem stanju, se ni upiral policijskemu postopku.

"Dennis je celoten dogodek vzel zelo resno in se je odločil, da bo s pozitivnim pristopom skušal nasloviti in rešiti svoje osebne težave. Ob tem se je tudi zahvalil policiji v Newport Beachu za korekten in profesionalen odnos," je sporočil njegov odvetnik Paul S. Meyer.

Rodman je v ligi NBA igral 14 sezon za ekipe Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks. Svoj košarkarski dres je upokojil leta 2000.

