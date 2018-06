Dončićeva mama s svojo lepoto navdušila Američane

Na prireditvi nabora novincev NBA-ja so bili številni pogledi uprti v Mirjam Poterbin

22. junij 2018 ob 10:29

Brooklyn - MMC RTV SLO, STA

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je bil na prireditvi nabora novincev NBA-ja v središču pozornosti, številnih pohval pa je bila deležna tudi njegova mama Mirjam Poterbin, ki je Američane navdušila s svojo lepoto.

Mirjam Poterbin na prireditvi NBA-ja v Brooklynu ni ušla radovednim očem javnosti in medijev – številni spletni portali so jo namreč opisali kot izjemno lepo žensko. The Sports Daily je celo zapisal, da je zasenčila sam nabor lige NBA, in dodal, da upajo, da jo bodo še kdaj videli v javnosti.

Heavy.com je na svoji spletni strani zapisal pet dejstev o lepi Slovenki. Zapisali so, da je Mirjam nekdanja plesalka in manekenka, danes pa kozmetičarka s svojim salonom, da je bila selitev v Madrid zanjo ena izmed najtežjih odločitev v življenju in da verjame, da je bil njen sin "rojen, da igra košarko".

Spletni portal TotalProSports je zapisal, da bo podoba lepe Mirjam zagotovo zaokrožila po svetovnem spletu. Njihova napoved se je uresničila – tudi na družbenih omrežjih je namreč požela ogromno pohval.

Prireditve nabora novincev pa se je udeležila tudi babica Luke Dončića in partner Mirjam Poterbin.

Mirjam Poterbin je ob prelomnem trenutku v življenju svojega sina za STA povedala: "Meni je najbolj pomembno, da je Luka srečen in danes zanesljivo je. Poleg vseh uspehov, ki jih je že dosegel, se mu je danes izpolnila še ta želja, korak v NBA. Vsekakor sem presrečna in neizmerno ponosna nanj."

