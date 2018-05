Družina Whitney Houston: Kanye, prestopil si mejo

Zgorženi nad početjem raperja

27. maj 2018 ob 09:16

Kanye West je za fotografijo kopalnice Whitney Houston, ki prikazuje eno najtemačnejših obdobij pevske dive, odštel 85.000 dolarjev in jo nato uporabil za naslovnico albuma Daytona svojega raperskega prijatelja Pushe T-ja.

Družina pokojne pevke je nad potezo Westa zgrožena, saj ne gre kar za kakršno koli fotografijo, ampak je na fotografiji iz leta 2006 posredno ujeto eno najtežavnejših obdobij Houstonove. Nastala je namreč v času, ko je njena odvisnost od mamil dosegla vrhunec.

Fotografijo, na kateri je pevkina kopalnica po noči uživanja alkohola in mamil, je brez njenega dovoljenja leta 2006 posnel eden izmed njenih družinskih članov in jo prodal reviji National Enquirer.

Prejšnje naslovnice "ni čutil"

Več kot deset let pozneje se je na fotografijo očitno spomnil West, ki je za to, da lahko fotografijo uporabi kot naslovnico albuma Daytona, ki ga je v celoti produciral, odštel 85.000 dolarjev.

Pusha T je pojasnil, da se je West za zamenjavo naslovnice odločil v zadnjem trenutku, "saj prejšnje ni čutil". "Poklical me je ob enih ponoči in mi povedal, da bo spremenil naslovnico, čeprav je bila vizualna podoba albuma že izdelana. Fotografije sem posnel sam in vsi smo se strinjali, da jih uporabimo, zdele so se nam odlične," je povedal Pusha T, ki sprva ni bil navdušen nad menjavo naslovnice. A ga je West prepričal, najbrž je menjavo naslovnice lažje sprejel tudi zato, ker je West za uporabo fotografije plačal iz lastnega žepa.

Pevkina družina Westove poteze ne odobrava

West je po poročanju revije People povedal, da je na album ponosen, naslovnica pa po njegovem mnenju stvari poveže v smiselno celoto.

Vendar navdušenja nad njegovo "umetniško vizijo" ne delijo vsi. Družina Whitney Houston je nad njegovo potezo zgrožena. "Ko sem videl fotografijo, mi je postalo slabo, kot da bi se znova prestavil v tisti čas. Nikoli si nisem predstavljal, da bi šel kdo tako daleč in za lastno promocijo izkoristil osebno tragedijo," je v imenu družine povedal pevkin bratranec Damon Elliott. Nad Westom pa ni razočarana zgolj pevkina družina, ampak tudi oboževalci pokojne pevke, ki so z negativnimi komentarji zasuli družbena omrežja obeh raperjev.

