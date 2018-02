Držali so obljubo

Peugeot 508

24. februar 2018 ob 14:00

Pariz - MMC RTV SLO

Po številnih napovedih je Peugeot razkril čisto novi 508. Francozi so držali obljubo in ustvarili avtomobil, ki ga namesto klasičnih linij označujejo precej bolj športne poteze. V prodajne salone bo prispel jeseni 2018.

Obljubljali so dinamičen avtomobil, ki bo prekinil vezi z aktualnim modelom in sodeč po prvih uradnih fotografijah, so obljubo držali. Spremenili so mere in razmerja karoserije. Novinca krasijo ostrejše linije in streha, ki se v kupejevskem slogu spušča proti zadku. S 4,75 metra skupne dolžine je osem centimetrov krajši od prehodnika, z 1,4 metra višine pa je kar šest centimetrov nižji.

Oblikovni detajli, kot so zašiljeni žarometi v tehniki LED in kromirana motorna maska so povzeti po športnih terencih 3008 in 5008 ter konceptu instinct. Zadek krasi vodoravna linija, ki poudarja širino avtomobila. Kljub drznejšim oblikovnim prijemom so v zadku zagotovili 487 litrov prostora za prtljago oziroma 14 litrov več kot pri predhodniku.

Po znanem receptu

Za osnovo so vzeli platformo s pogonom na sprednji kolesi EMP2, na kateri slonita tudi modela 3008 in 5008. V primerjavi s predhodnikom je novinec v povprečju za 70 kilogramov lažji, v kombinaciji z močnejšimi motorji pa bo med drugim ponujal tudi prilagodljivo vzmetenje.

V notranjosti vidimo najnovejšo interpretacijo zanove i-Cockpit z majhnim volanskim obročem in visoko nameščeno instrumentno ploščo. Pri slednji klasične merilnike (tako kot pri modelih 3008 in 5008) nadomešča 31,2-centimetrski (12,3-palčni) barvni zaslon, medtem ko je multimedijski napravi namenjen 20,3- ali 25,4-centimetrski (8- ali 10-palčni) zaslon na dotik.

Najprej klasika, nato tudi hibrid

V motorni ponudbi bomo našli 1,6-litrski bencinski motor s 132 kilovati (180 KM), dvolitrski bencinar s 165 kilovati (225 KM), 1,5-litrski dizel s 96 kilovati (130 KM) ter dvolitrska dizla s 118 oziroma 132 kilovati (160 oz. 180 KM). Poleg ročnega šeststopenjskega menjalnika bo na voljo tudi nova osemstopenjska avtomatika. Prihodnje leto bo ponudbo dopolnil priključni hibrid iz modela DS7 crossback.

Pri varnostnih in asistenčnih sistemih velja omeniti samodejno zaviranje v sili pri hitrostih do 140 kilometrov na uro, sistem za nočni vid ter sistem za polsamodejno parkiranje.

Martin Macarol