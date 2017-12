Ed Sheeran naslednji plošči napoveduje slabo prodajo

Narediti jo želi zase

12. december 2017 ob 18:41

London - MMC RTV SLO

Britanski glasbenik Ed Sheeran je v pogovoru razkril, da bo njegova naslednja plošča najverjetneje dosegla nižjo prodajo od vseh do zdaj, saj jo želi narediti zase.

Avtor enega najbolj prodajanih albumov zadnjega časa ÷ (Divide) je za The Times pojasnil, da bo s prihodnjo ploščo zavil v malenkost drugo smer. "Zavedam se, da bo album dosegel najnižjo prodajo do zdaj, a želim si, da bi bil tistim, ki ga bodo kupili, najbolj pri srcu." Ob tem je dodal, da je v zadnjem času navdih našel v plošči Brucea Springsteena (Nebraska), pri tem pa mu je pomagal zvezdnik serije Igra prestolov Kit Harington.

"Springsteena sem poslušal šele pred kratkim," je pojasnil. "V New Yorku sem bil s Kitom in šla sva v njegovo hotelsko sobo, da bi spila še kakšno pijačo, in takrat je zaigral skladbo Atlantic City. Potem pa sem slišal še Nebrasko ..."

Glasbenik je pred kratkim prejel odlikovanje britanskega dvora za svoj prispevek na področju glasbe in dobrodelnosti. Medijem je priznal, da bi bil nanj najbolj ponosen dedek. "Moj dedek je bil velik rojalist," je povedal za BBC. "Hranil je vse spominske plošče v povezavi s kraljevo družino, poleg tega pa danes mineva točno štiri leta od njegove smrti," je še dodal Sheeran, ki je s svojim zadnjim albumom osvojil glasbene lestvice po vsem svetu.

P. B.