Egiptovska pevka zaradi razuzdanosti za dve leti za zapahe

S strogimi zakoni v državi ni šale

13. december 2017 ob 08:24

Kairo - MMC RTV SLO

Egiptovsko sodišče je na dveletno zaporno kazen obsodilo poppevko, ki je posnela videospot, v katerem oblečena v spodnje perilo pred skupino mladih moških zapeljivo je banano in jabolko.

25-letno Shaimao Ahmed, ki se predstavlja z umetniškim imenom Shyma, so priprli prejšnji mesec, potem ko je njen videospot v državi dvignil veliko prahu. V torek pa so jo na sodišču spoznali za krivo "spodbujanja razuzdanosti in objave neprimernega filma". Poleg tega bo morala plačati tudi skoraj 500 evrov denarne kazni. Na dveletno zaporno kazen so obsodili tudi režiserja spornega videospota Mohameda Gamala. Oba se na kazen lahko pritožita, poročajo zahodni mediji.

Shyma se je že pred aretacijo vsem, ki se je njen izdelek za pesem, ki ima v prevodu naslov Imam težave, zdel neprimeren. Izjavila je: "Nikakor si nisem predstavljala, da se bo zgodilo vse to in da bom doživela pravi pogrom," je zapisala na svojem profilu na Facebooku, ki je zdaj že izbrisan.

Z egiptovskimi sodišči ni šale. Lani so tako v sodni dvorani na šestmesečno zaporno kazen obsodili tri plesalke, ker so v nekem glasbenem videospotu s svojimi gibi spodbujale razuzdanost. Na sodišču pa poteka tudi postopek proti pevki Sherine Abdel Wahab, ker je na koncertu izjavila, da človek lahko zboli, če pije vodo iz reke Nil. Obtožili so jo hujskaštva v javnosti. Hrbet ji je obrnil tudi egiptovski sindikat glasbenikov, ki je sporočil, da je pevki za dva meseca prepovedal javno nastopanje.

Del spornega videospota pevke Shyme si lahko ogledate spodaj.

A. P. J.