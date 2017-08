Eminem prodaja razkošni dvorec po smešno nizki ceni

Raper občutil posledice zloma nepremičninskega trga

20. avgust 2017 ob 21:20

Detroit - MMC RTV SLO

Raper Eminem je na svoji koži občutil posledice recesije na trgu nepremičnin, od katere se mesto Detroit ni nikoli opomoglo. Svoje domovanje v predmestju tako prodaja za polovico manjši znesek, kot ga je porabil za nakup leta 2003.

Dvorec, ki stoji na Rochester Hillsu, prodaja za dobrih 1,6 milijona evrov. Ob nakupu pa je zanj odštel okoli štiri milijone evrov, je poročala spletna stran Realtor.com. Dvonadstropni dvorec ima pet spalnic, sedem kopalnic in dnevno sobo v velikosti 17.500 kvadratnih metrov. Poleg stanovanjskega objekta je še 5,7 ara zemlje, kjer so bazen s slapom, hiša za goste z "divjo igralno sobo", teniško igrišče in zasebno umetno jezerce.

44-letnik, ki velja za šestega najbogatejšega raperja na svetu, je hišo leta 2003 kupil od nekdanjega izvršilnega direktorja podjetja Kmart, je poročal CBS Detroit. Eminem, čigar pravo ime je Marshall Bruce Mathers III, je širšo prepoznavnost dosegel na račun uspešnic, kot so The Real Slim Shady, Stan in Lose Yourself.

Leta 2000 je postal najbolje prodajan izvajalec v Združenih državah Amerike. Njegovo premoženje po poročanju portala Daily Mail ocenjujejo na več kot 170 milijonov evrov.

K. K.