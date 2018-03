Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Par je dolgoletno prijateljstvo kronal s poroko leta 2014. Foto: Reuters Z Eddiejem Redmaynom in Felicity Jones, ki sta v filmu Teorija vsega upodobila Stephena in njegovo nekdanjo ženo Jane. Foto: EPA Sorodne novice Kratka zgodovina levitve Stephena Hawkinga v popkulturno zvezdo Dodaj v

Filmski Stephen Hawking drugič očka

Rodil se mu je sin Luke Richard

18. marec 2018 ob 19:38

London - MMC RTV SLO

Igralec Eddie Redmayne in njegova srčna izbranka Hannah Bagshawe sta se razveselila rojstva sina, ki sta ga poimenovala Luke Richard.

Novico o novem družinskem članu sta razkrila v časopisu The Times of London v rubriki, posvečeni novorojenčkom. Tam je mogoče razbrati, da se je malček rodil 10. marca.

36-letni igralec in dve leti mlajša publicistka imata dveletno hčerko Iris. Spoznala sta se že na kolidžu: "12-letno prijateljstvo se je v ljubezen prelevilo leta 2012, ko jo je Eddie povabil na izlet v Firence med snemanjem filma Les Miserables," je povedal neimenovani vir za britanski The Sun. Dve leti pozneje sta se poročila v ožjem krogu svojcev in prijateljev.

Sin londonskih poslovnežev se lahko pohvali s prestižno izobrazbo: med drugim je hodil na ugledni kolidž Eton v generaciji princa Williama, iz umetnostne zgodovine pa je z odliko diplomiral na kolidžu Trinity pod okriljem univerze Cambridge.

Izjemno odigral Stephena Hawkinga

Britanski igralec, ki se je uveljavil z vlogami na londonskih odrskih deskah, je na oskarjih 2015 slavil v kategoriji najboljši igralec, in to po zaslugi neverjetne preobrazbe v pešajoče telo Stephena Hawkinga v filmu Teorija vsega. Režiser James Marsch je film posnel po knjigi spominov znanstvenikove nekdanje žene Jane Hawking, naslovljene Travelling to Infinity: My Life with Stephen (Potovanje v neskončnost: Moje življenje s Stephenom).



Eddie je svoj igralski talent pokazal tudi v filmu Dansko dekle, v katerem se je preobrazil v Lili Elbe, eno prvih oseb na svetu, ki si je v 30. letih prejšnjega stoletja v Nemčiji z nizom takrat še poskusnih operacij postopoma spremenila spol. Za vlogo je bil igralec nominiran za Oskarja.

D. S.