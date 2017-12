Foto: Božični portret kraljeve družine; princesa Charlotte januarja v vrtec

William in Catherine pričakujeta tretjega otroka

18. december 2017 ob 15:44

London - MMC RTV SLO

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta razkrila letošnjo fotografijo za božično voščilnico, na kateri sta na uradnem studijskem portretu fotografirana s sinom Georgeem in hčerko Charlotte.

Letos so se v nasprotju z lansko fotografijo, kjer so fotografirani v sproščenem vzdušju v Vancouvru, odločili za formalno studijsko fotografiranje, objavili pa so jo na Twitterju Kensingtonske palače.

Princ William je za fotografiranje izbral suknjič in formalne hlače, njegova kravata in oblačila princa Georgea ter princese Charlotte pa so v odtenku modre, ki se ujema z oblačili vojvodinje Cambriške.

Charlotte januarja v vrtec

Na Twitterju pa so potrdili tudi novico, da bo princesa Charlotte januarja 2018 začela hoditi v vrtec. Vrtec Willcocks je zelo blizu Kensingtonske palače, osredotoča pa se na zgodnje učenje otrok "med rojstvom in petim letom starosti" - princesa Charlotte bo tri leta dopolnila aprila prihodnje leto. Vzgojitelji se tam osredotočajo predvsem na "oseben, čustveni in fizični razvoj, ravno tako pa pozornost posvečajo tudi komunikaciji in jeziku".

"Počaščeni smo, da sta vojvoda in vojvodinja Cambriška za prvo šolanje princese izbrala nas. Zelo se veselimo januarja, ko jo bomo lahko sprejeli v našem vrtcu," so ob izbiri kraljeve družine dejali predstavniki vrtca, kjer šolnina znaša slabih 3.500 evrov na semester.

Prihodnje leto bo tako pomembno zanjo kot za njenega starejšega brata Georgea, ki je začel septembra hoditi v šolo, aprila pa bosta dobila še mlajšega bratca ali sestrico, ki se bo rodil zgolj nekaj tednov pred eno največjih porok leta 2018 - 19. maja bosta pred oltar stopila princ Harry in Meghan Markle.

Na Twitterju so delili tudi božično fotografijo princa Charlesa in Camille, ki si jo lahko ogledate spodaj.

Here is this year’s official Christmas card from The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall.

The photograph was taken by Hugo Burnand at Highgrove in July during the private 70th Birthday party of The Duchess of Cornwall. pic.twitter.com/yX2Ig92hui