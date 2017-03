Foto in video: Elton John praznuje 70. rojstni dan

Okrogli jubilej znanega glasbenika

25. marec 2017 ob 09:52

London - MMC RTV SLO/STA

Angleški pevec, tekstopisec, skladatelj in pianist Elton John, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja veljal za eno največjih pop zvezd, praznuje 70 let.

V karieri je nanizal ogromno uspešnic, za ene največjih pa še danes veljajo Don't Let The Sun Go Down On Me (z Georgeem Michaelom), Candle in the Wind, Sorry Seems To Be The Hardest Word in Crocodile Rock.

Glasbenik je bil rojen 25. marca 1947 pod imenom Reginald Kenneth Dwight v predmestju Londona. Že pri štirih letih je odlično igral klavir, pri zgolj enajstih letih pa je prejel glasbeno štipendijo na elitni glasbeni šoli Royal Academy of Music.

Sprva deloval tudi v zasedbi

Leta 1961 je ustanovil zasedbo Bluesology, ob delovanju v njej pa je kot solist nastopal še v lokalnem hotelu. Po razpadu skupine se je odločil za samostojno kariero. Ime Elton je povzel po kolegu iz skupine Bluesology Eltonu Deanu, John pa po angleškem izvajalcu bluesa Johnu Baldryju. Samostojni prvenec Empty Sky je izdal leta 1969, a veliki uspeh je doživel leto pozneje – s ploščo, ki jo je poimenoval po sebi in je vključevala tudi uspešnico Your Song.

Na glasbeni radar se je po vzoru skupine The Beatles postavil s popom, vanj pa je vseeno vmešal še soul, disco, country in baladnost. Njegova raznolikost, pomešana z izbranim čutom za melodiko, dinamično karizmo ter pestrimi odrskimi nastopi, pa mu je hitro utirala pod do velikih glasbenih odrov.

S pesmijo Can You Feel the Love Tonight, ki jo je ustvaril za Disneyjev animirani film Levji kralj, ga je spoznala tudi mlajša generacija, prinesla pa mu je dva kipca – zanjo je osvojil tako grammyja kot oskarja.

Prejel že ogromno nagrad

Skupaj je tako v dolgi karieri dobil pet grammyjev, od tega enega za glasbeno legendo. Je tudi prvi prejemnik nagrade Brits Icon Award za svoj izjemni prispevek k britanski kulturi. Vključen je tudi v dvorano slavnih rock'n'rolla, je prejemnik naziva poveljnik reda britanskega imperija, kraljica Elizabeta II. pa mu je podelila tudi viteški naziv.

Albume redno objavlja od začetka 70. let in velja za enega najbolje plačanih glasbenih izvajalcev. Poleg pestre glasbene kariere je tudi goreči zagovornik pravic istospolno usmerjenih.

Leta 2011 je nastopil v ljubljanski areni Stožice, kjer je v treh urah odigral kar 26 pesmi iz svoje več kot 40 let dolge kariere. V sklopu trenutne turneje se bo najbližje Sloveniji ustavil 15. julija v Celovcu.

P. B.