Foto: Kdo je najbolj simpatična najstnica v Sloveniji?

Izbrali so top najstnico

17. november 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

V četrtek je v Ljubljani potekala najstniška zabava leta, kjer so s pomočjo strokovne komisije izbrali top najstnico. Naziv, ki se podeljuje na podlagi simpatičnosti, aktivnosti in pozitivne naravnanosti, je letos pripadel Tjaši Korošec iz Šentjurja.

Prva spremljevalka je postala Tia Petek iz Ljubljane, druga spremljevalka pa Stella Tretnjak iz Laškega. Stella pa je tudi tista najstnica, ki je prejela največ podpore na spletni strani in se razveselila naziva "top net najstnica".

Kot so zapisali organizatorji, se je za naziv letos potegovalo več kot 120 kandidatk, dvanajstim pa je uspelo prepričati uredništvo revije Top! za najstnike in spletne strani www.najstnica.si ter se uvrstiti med finalistke. To so bile poleg že omenjenih še Asia Pašič iz Ljubljane, Laura Osenk iz Domžal, Isabella Podbregar iz Trbovelj, Anja Zalar iz Begunj pri Cerknici, Zarja Kozar iz Pristave, Urška Krajnc iz Zreč, Ines Kolarič iz Kranjske Gore, Nadja Peček iz Ljubljane in Ines Osenjak iz Nove Gorice.

Top najstnica, 16-letna Tjaša Korošec, se je opisala kot komunikativna, nasmejana in pozitivna, v prihodnosti pa si želi postati učiteljica in psihologinja.

Prireditev sta povezovala mlada slovenska igralca Ronja Matijevec in Matija Brodnik, za glasbeno popestritev pa je poskrbela Lara Kadis.

Več utrinkov si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: Mare Vavpotič / M24.si